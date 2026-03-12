苗栗救護車跨區支援...路口慘被撞　肇事駕駛喊冤：我沒看到

▲救護車趕往事故現場支援途中，在路口跟綠燈的轎車碰撞，幸運無人受傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市中央路、信義路口，昨（11）日下午發生轎車跟救護車碰撞事故。1輛竹南消防分隊獲派遣到頭份支援勤務的救護車，行經路口遇紅燈，開啟警笛和閃燈進入路口時，跟陳姓女子的轎車碰撞，2車受損、人員未受傷，肇事原因正由警方調查中。

警方今天表示，昨日16時許接獲報案，指頭份市中央路與信義路口發生交通事故，警員抵達現場，發現為苗栗縣消防局竹南分隊的救護車，跟1輛轎車發生碰撞，車上人員都未受傷，救護車上也沒有載運傷患。

警方調查，案發時頭份市發生多起事故，頭份消防分隊分身乏術，勤務指揮中心派遣竹南分隊支援，陳姓消防隊員駕救護車前往頭份支援，行經事故路口、西往東方向時，看到前方號誌為紅燈，依規定開啟警笛和閃燈穿越路口，結果跟右側、陳姓婦人（64歲）的轎車碰撞，2車的車頭都受損。

警方說，2車駕駛都沒有酒駕等違規問題，陳男依規定駕車，陳姓婦人稱沒有聽到警笛聲響，才依綠燈號誌指示往前開。警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行、注意車前狀況，應禮讓執行勤務的緊急車輛，確保自身及用路人安全。