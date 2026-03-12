　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

▲▼美國中央司令部（CENTCOM）12日公布最新空襲畫面顯示，美軍針對伊朗大型軍機展開精準打擊，3架軍機在地面上遭到摧毀。（圖／翻攝美國中央司令部）

▲中央司令部（CENTCOM）最新釋出畫面顯示，美軍針對伊朗大型軍機展開精準打擊。（圖／翻攝美國中央司令部）

記者吳美依／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）12日公布最新空襲畫面顯示，美軍針對伊朗大型軍機展開精準打擊，3架軍機在地面上遭到摧毀，來不及升空便化為廢鐵。

最新畫面曝光　3架軍機被炸毀

3段空拍畫面剪輯而成的影片可見，美軍飛彈精準命中目標，停放在地面上的3架軍機瞬間被炸得支離破碎，引發熊熊大火。

美國中央司令部在貼文中寫道，「伊朗政權正在一天天失去空中作戰能力。美軍不只是防禦伊朗威脅，更是有條不紊地瓦解它們。」

不過，中央司令部並未提及，影片中開火的美國軍機及伊朗被毀軍機具體型號，也未透露其他細節。

伊朗軍機老舊　成最大致命傷

《華爾街日報》先前報導，伊朗派遣老舊的空軍機隊投入戰鬥，許多戰機宛如「博物館藏品」，靠著拼湊零件與飛行員膽識繼續飛行，但在現代戰機面前幾乎沒有勝算，經常在訓練或投入戰鬥前墜落，甚至還停在跑道上就被美以聯軍摧毀。

伊朗戰機大多購自1979年伊斯蘭革命前的巴勒維王朝，接下來長達數十年的制裁，讓德黑蘭無法購買新機或零件，只能仰賴中間商高價採購二手零件勉強維持運作。

以色列國防軍（IDF）5日釋出畫面顯示，該國F-35輕鬆擊落機齡約30年的伊朗Yak-130教練機。此外，以軍也在伊朗西北部的大不里士機場（Tabriz airport），摧毀準備起飛的F-4幽靈式戰機和F-5輕型戰鬥機，此二機型均為越戰時期產物。

伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟　17秒畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

