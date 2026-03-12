精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

▲中央司令部（CENTCOM）最新釋出畫面顯示，美軍針對伊朗大型軍機展開精準打擊。（圖／翻攝美國中央司令部）

記者吳美依／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）12日公布最新空襲畫面顯示，美軍針對伊朗大型軍機展開精準打擊，3架軍機在地面上遭到摧毀，來不及升空便化為廢鐵。

最新畫面曝光 3架軍機被炸毀

3段空拍畫面剪輯而成的影片可見，美軍飛彈精準命中目標，停放在地面上的3架軍機瞬間被炸得支離破碎，引發熊熊大火。

美國中央司令部在貼文中寫道，「伊朗政權正在一天天失去空中作戰能力。美軍不只是防禦伊朗威脅，更是有條不紊地瓦解它們。」

不過，中央司令部並未提及，影片中開火的美國軍機及伊朗被毀軍機具體型號，也未透露其他細節。

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

伊朗軍機老舊 成最大致命傷

《華爾街日報》先前報導，伊朗派遣老舊的空軍機隊投入戰鬥，許多戰機宛如「博物館藏品」，靠著拼湊零件與飛行員膽識繼續飛行，但在現代戰機面前幾乎沒有勝算，經常在訓練或投入戰鬥前墜落，甚至還停在跑道上就被美以聯軍摧毀。

伊朗戰機大多購自1979年伊斯蘭革命前的巴勒維王朝，接下來長達數十年的制裁，讓德黑蘭無法購買新機或零件，只能仰賴中間商高價採購二手零件勉強維持運作。

以色列國防軍（IDF）5日釋出畫面顯示，該國F-35輕鬆擊落機齡約30年的伊朗Yak-130教練機。此外，以軍也在伊朗西北部的大不里士機場（Tabriz airport），摧毀準備起飛的F-4幽靈式戰機和F-5輕型戰鬥機，此二機型均為越戰時期產物。

