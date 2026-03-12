　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅挺卓榮泰：有智商都知道是公務　松機本來就可借松指部停機坪

▲苗博雅直播。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

▲苗博雅直播。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前私人包機前往日本觀看2026經典賽（WBC），更從空軍松指部搭乘包機來回，遭到藍白猛轟。對此，北市議員苗博雅昨（11日）表示，很多人批評「憑什麼私人包機可以用」？這次卓榮泰行程只要稍微有點智商的人都知道實際上是公務，既然是公務，使用公家資源支持就是國家在做外交。她也強調，國防部跟民航局本來就簽訂松山機場跟松指部停機坪相互調度，松山機場有需要也可以跟松指部借停機坪，所以這次華航就是按照這個協議。

苗博雅批國民黨最沒資格罵　公務使用公家資源支持就是在做外交

針對卓榮泰包機赴日一事，苗博雅昨於直播先是提到李登輝、連戰、馬英九過往度假外交行程，直言「請問王鴻薇那個時候有沒有出來罵公器私用？不用罵這個嘛，因為就知道這是外交」。

苗博雅表示，這件事情道理非常清楚，是國民黨故意不講清楚，每一個國民黨的總統也幹過這個事情「私人行程去做外交突破」，自己講一個很簡單的結論，總統、副總統、行政院長、國防部長、外交部長他們是被國際所封鎖的對象，所以標準很簡單，他們以私人名義做包裝的外交，實際上就是公務。

苗博雅說，回到國民黨今天在質疑的問題，若以私人行程名義包裝的外交，實際上就是公務，那既然是公務，使用到政府資源，就是支持外交的方式，李登輝、馬英九、連戰都曾使用公務資源，雖然都是以私人名義出國，但都使用公務資源因為實質上就是外交。

苗博雅批評，所以自己搞不懂國民黨在幹嘛？現在是藍能你不能是不是？因為現在執政的變成是民進黨，國民黨就認為一切要反對到底？那請問國家利益在哪邊？國家利益要大於政黨利益，自己這輩子沒加入過國民黨一天，也反對國民黨很多事情，但國民黨籍總統以私人行程名義去進行實質外交突破，自己支持使用國家資源去支持這樣的活動，國民黨不要因為顏色不同就雙標，明明是一件對台灣正面的外交突破，現在整個搞low掉。

針對從松指部赴日，苗博雅認為，自己覺得王鴻薇講這個特別好笑，因為松山機場、松指部就在王鴻薇的選區，選區立委竟然搞不清楚這種關係。她也貼出一篇軍用機場相關議題論文，大家一起告訴王鴻薇松山機場不是軍用機場，因為松山機場是由台北航空站管理、民用塔臺管理的軍民合用機場。

苗博雅強調，第一，這次卓榮泰院長使用到的範圍是松指部的停機坪，很多人批評「那不是軍用的嗎？憑什麼私人包機可以用」？但前面已經複習過了，私人行程出訪實際上就是外交突破、是公務，這次卓榮泰院長的行程只要稍微有點智商的人都知道這實際上是公務，只是礙於中國的壓力，台灣跟日本有默契稱為私人行程，既然是公務，使用公家資源支持就是國家在做外交。

苗博雅表示，第二，國防部跟民航局本來就簽訂可以讓松山機場跟松指部停機坪相互調度，也就是說按照這個協議，軍方有需要的時候可以跟松山機場借停機坪，而松山機場有需要的時候也可以跟松指部借停機坪，所以這個是依照法律協議上相互借用，所以這次華航借用松指部停機坪就是按照軍民停機坪相互調度，這問題非常簡單，大多數人都聽懂了，只要記得一件事情，國民黨執政度假外交、私人旅遊都是用公費，完全沒資格出來罵這件事情。

▼行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

包機苗博雅卓榮泰國民黨松指部民進黨王鴻薇2026WBC

