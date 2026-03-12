馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

▲馬祖北竿硬地超馬迎十週年。（圖／馬祖縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

第十屆「馬祖北竿硬地超級馬拉松」即將於3月20日至21日登場，今年以「榮耀北竿‧十載硬道」為主題，象徵賽事邁入十週年。主辦單位邀請全國跑者齊聚北竿，在結合海景與坡道特色的硬地賽道上挑戰自我，感受離島路跑魅力。

北竿硬地超級馬拉松自舉辦以來，已逐漸成為馬祖具有代表性的運動賽事之一。為慶祝賽事邁入第十年，主辦單位今年規劃多項紀念活動與限定好禮，包括早鳥報名贈送「國家地理海洋日購物袋」、入住北竿可兌換紀念馬克杯，以及前往大坵島旅遊可領取限定紀念品。此外，跑者只要在芹壁「國家地理黃框」及「榮耀北竿打卡牆」拍照打卡，還可兌換限量「榮耀IN北竿紀念幣」，讓跑者能留下參賽的特別回憶。

活動將分兩天舉行。3月20日先進行4公里休閒組、長青組及親子組賽事，晚間並安排「選手之夜」活動，透過晚會與交流，為隔日正式賽程暖身；3月21日則展開主要賽事，包含50公里超級馬拉松、25公里超半程馬拉松、12.5公里挑戰組與5公里壁山組等組別，讓跑者在沿途海景與島嶼地形交錯的賽道上，體驗北竿獨特的硬地路跑環境。

為方便選手往返參賽，主辦單位也協調加開南竿與北竿間的交通船，並規劃接駁車往返碼頭與會場，協助選手順利抵達賽場。主辦單位表示，希望透過路跑賽事結合旅遊體驗，吸引更多跑者走訪北竿，在運動與觀光的結合下，能進一步認識馬祖的自然與人文風貌，共同見證賽事十週年的重要時刻。