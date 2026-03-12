台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

▲台南市文化局推動個人社造行動計畫，鼓勵市民以個人力量投入社區文化行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府文化局長期鼓勵市民以個人力量投入社區營造行動，逐步累積在地文化能量，展現城市豐沛的公民參與動能。自2020年開放個人社造提案至2025年度止，已累計徵得135件提案，其中21件獲得獎勵，總獎勵金達87萬元。

提案內容涵蓋地方文史踏查、影像紀錄、環境關懷、藝術創作、社群經營與青年返鄉行動等多元面向，呈現台南社區行動的活力，也反映公民自主參與日益成熟。

文化局指出，透過一件件由個人發起的社造行動，逐漸匯聚成城市文化治理的重要力量，成為年度社造成果的亮眼展現。其中114年度獲獎者之一、成功大學學生王雨靖以「迴聲：鹽分地帶的迴響」為題，與「迴聲社造」團隊深入台南北門沿海社區，透過影像紀錄、地方刊物出版及在地遊程設計，回應世代斷層、產業轉型與環境變遷等地方議題。

團隊在丹娜絲颱風重創地方後，也改以紀錄片方式記錄災後居民自助互助與產業復原歷程，並出版《北門災後筆記》，保存地方珍貴經驗。同時結合紅蔥頭農事文化與蚵仔養殖特色設計體驗遊程，協助居民重新詮釋地方產業特色，展現青年與社區攜手推動地方永續發展的行動力。

另一位114年度社造提案人李佳蓉則聚焦台南北區公園林下生態，透過系列工作坊帶領民眾認識在地植物與永續概念，逐步將公園空間轉化為兼具環境教育與社區交流功能的公共場域。課程內容包括精油提煉、麻繩手環製作及檸檬香茅茶體驗等活動，讓居民在參與實作過程中深化對自然環境的理解，也增進社區居民對公共空間的情感連結。

文化局表示，台南個人社造獎勵計畫在行動議題多元性、跨域合作深度以及青年參與比例等方面皆呈現穩定成長。自2026年起，計畫將升級轉型為「台南青年文化行動計畫」，以「公共行動培力×地方創興實踐」為核心精神，鼓勵青年從個人行動出發，透過實地踏查、公共對話與創新實踐，串連社群夥伴共同回應地方議題，讓「一個人也可以改變地方」的理念持續發酵。

此外，文化局也在2026年規劃推動「青年學校」計畫，以「世代前進」為主軸，透過市府青年策略聯盟整合跨局處資源，建立青年交流與媒合機制，並盤點社造青年行動案例發展培力課程。

文化局指出，目前青年學校計畫正處於第一階段試辦與驗證階段，未來將逐步發展為支持青年行動、促進世代合作與地方創新的公共平台，讓青年不只是公共事務的參與者，更成為推動城市文化與地方發展的重要力量。