國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

▲▼廚房,料理,烹飪,食材,節能,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲調整料理習慣更能在享受美味的同時，為環境守護與家庭節能支出貢獻一份心力。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想成為一名「節能系」居家主廚嗎？其實這並不難。對於想減少廚房塑膠製品、追求環保的生活實踐者來說，《零廢棄主廚》（ZeroWasteChef）是一個極佳的資源，該部落格由安．瑪莉．波諾（Anne-MarieBonneau）撰寫，並堅持三大原則：不使用包裝、不吃加工食品、不產生垃圾。波諾的文章見解獨到、文筆流暢，且充滿許多居家主廚能輕鬆上手的有趣建議。

國外網站《Treehugger》文章中提到，波諾近期一篇作品特別探討了食品生產過程中的能源消耗。這類議題在能源高度依賴進口的台灣同樣值得重視。根據統計，食品供應鏈中的能源消耗，從農田耕種、長途運輸、倉儲冷藏，到進到台灣人家中廚房烹飪與最後的廚餘處理，都佔了相當大的比重。對此，波諾針對消費者端提出了多項減少能源浪費的實用建議，不僅符合環保趨勢，也能在萬物齊漲的環境下為你省下不少電費與瓦斯費。

十大居家烹飪節能秘訣

想要讓廚房運作更有效率，可以參考以下整理自波諾的建議：

1、食材預先浸泡

豆類、小扁豆、小麥仁或燕麥等食材，若能預先浸泡一晚，烹煮時間將會大幅縮短。

2、提前退冰冷凍食品

早晨先將當晚要煮的食材從冷凍庫取出移至冷藏或室溫，就能省去使用微波爐解凍的步驟。

3、大份量烹調

每次烹煮時可以準備兩到三倍的份量，多出的部分冷凍保存。這樣做能減少重複開火的時間，未來想用餐時也更省力。

4、選用蓄熱性佳的鍋具

波諾是鑄鐵鍋的愛用者，這類厚實的鍋具蓄熱效果極佳，關火後仍能長時間保溫，甚至可以用較低的溫度來烹煮食材。

▲▼廚房,料理,烹飪,食材,節能,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、冷卻後再入冰箱

先讓剩菜冷卻至室溫再放入冰箱，避免冰箱內部溫度劇烈升高，進而增加壓縮機的負擔。

▲▼廚房,料理,烹飪,食材,節能,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、食材切小塊一點

將蔬菜或肉類切成較小的尺寸，可以顯著加快熟化速度，縮短烹飪時間。

▲▼廚房,料理,烹飪,食材,節能,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、小鍋配小火

根據料理份量選擇合適的鍋子與爐嘴。雖然廚房慣例常說「寧大勿小」，但我們往往在不需要的時候使用了過大的鍋具，造成熱能浪費。

8、隨手蓋上鍋蓋

這雖然是常識，但仍值得重申：蓋上蓋子的鍋子煮沸速度更快，且能以更小的火力維持悶煮狀態，效率遠高於開蓋烹煮。

▲▼廚房,料理,烹飪,食材,節能,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、善用壓力鍋或慢燉鍋

波諾指出，使用壓力鍋能省下將近一半的能源。而慢燉鍋則是低功率的省電利器，非常適合烹製燉菜或滷肉，且不需要長時間在旁守候。

10、烤箱空間利用最大化

一旦啟動烤箱，就盡可能一次烤好烤滿。除了主餐，可以順便丟進切好的馬鈴薯、根莖類蔬菜、花椰菜，甚至是烤一盤馬芬蛋糕，充分利用每一度電或瓦斯。

▲▼廚房,料理,烹飪,食材,節能,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

