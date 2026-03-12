彰化街頭驚傳怒吼聲！男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

▲彰化男坐派出所前崩潰咆哮，員警陪聊化解危機。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名男子日前在彰化分局民族路派出所前突然情緒失控，坐在派出所前的大馬路旁崩潰咆哮怒吼，巨大聲響驚動值班台員警。員警見狀立即上前關懷，化身「心靈捕手」蹲下身耐心傾聽陪伴，成功安撫男子情緒，並引導他就醫，避免可能的危機發生。

這起事件發生在這個月9日中午，當時彰化分局民族路派出所警員潘盈州正在值班，突然聽見派出所外傳來多次大聲呼喊，擔心民眾可能發生危害或突發狀況，隨即派員前往查看。員警到場後，發現一名男子坐在路旁情緒激動地大聲吶喊，神情顯得相當低落。

▲彰化男坐派出所前崩潰咆哮，員警陪聊化解危機。（圖／翻攝自彰化人大小事）

員警察覺男子情緒異常，研判可能需要協助，立即主動上前關心，化身「心靈捕手」，以溫和語氣陪伴安撫，耐心傾聽他的心聲，並適時給予鼓勵與支持，提醒他生命珍貴，遇到困難時可尋求家人、朋友或專業機構協助。在員警持續陪伴與關懷下，男子情緒逐漸平復，神情也明顯放鬆。

隨後員警協助引導男子前往醫院就醫，並暖心提醒「先照顧好自己的心情，再慢慢處理事情」。男子對警方即時的關懷深表感謝，表示將自行前往醫院尋求專業協助後離去。員警也檢視現場，確認男子身體並無受傷，也未持有任何危險物品，整起事件順利落幕。

彰化分局呼籲，民眾若遇生活壓力或情緒困擾，可主動向家人朋友或專業機構尋求協助，生命可貴，社會上仍有許多資源與關懷力量可提供支持。警方也將持續秉持「主動關懷、即時協助」的精神，守護民眾安全與身心健康。