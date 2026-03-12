柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

▲「2026新竹市兒童遊藝節－偵探樂園」宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至4月6日於新竹公園盛大展開，今年活動與《名偵探柯南》攜手，並以「偵探樂園」為主題邀親子體驗充滿謎題與冒險的偵探旅程。新竹市政府(11)日於新竹公園風livehouse舉辦宣傳記者會，由新竹市長高虹安宣布「2026新竹市兒童遊藝節－偵探樂園」任務正式進入倒數階段，並邀請到此次活動人氣主角「柯南」現身亮相，邀請全台大小朋友在兒童節連假來竹市探索、體驗冒險旅程。

高虹安表示，兒童遊藝節是竹市最具指標性的大型親子藝文活動，去年吸引全台親子家庭超過36.5萬人共襄盛舉。每年兒童遊藝節透過主題及內容設計，讓孩子們體驗各種藝術活動，收穫滿滿。今年兒童遊藝節特別與《名偵探柯南》攜手合作，並以「偵探樂園」象徵兒童的探索精神，讓孩子在探索與解謎中培養觀察力、邏輯思維與創造力，更包含大型藝術演出、科技互動劇場、大型氣墊遊具等，讓竹市的兒童節假期充滿冒險及任務行動的樂趣。

高虹安提到，今天聽到《名偵探柯南》的主題音樂，勾起許多人的童年回憶，不只是小朋友，許多大朋友也會瞬間被「回憶殺」。今年兒童遊藝節不僅有柯南與少年偵探團登場，活動現場也會展示許多劇情中的經典道具，包括領結型變聲器、手錶型麻醉槍、犯人追蹤眼鏡及增強踢力球鞋等，讓小朋友能夠近距離體驗偵探樂園的魅力。此外，活動期間也將安排柯南見面會與互動拍照時間，讓大小朋友都能留下難忘回憶。

文化局長王翔郁指出，今年活動三大主題場域「放大鏡廣場」、「解謎實驗室」與「情境偵探社」，透過任務設計與首度亮相的拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開一場結合藝術冒險旅程。兒童藝術演出更是歷年規模之最，規劃三舞台、一劇場，總計超過64場精彩演出，集結超過20組國內外專業表演團隊，從當代表演藝術、親子劇場、音樂互動到高難度馬戲特技，呈現多元藝術樣貌。更有多達10種藝術體驗課程活動，囊括科技體驗、視覺藝術及科學手作等，讓不同年齡層孩童皆能在兒藝節找到屬於自己的遊藝樂趣。

此外，每年竹市兒童遊藝節最受歡迎的大型氣墊遊具，今年以「迷航冒險島」海洋冒險為主題讓兒童盡情探索、玩樂，學齡前遊具區則全面升級，規劃體適能及探索區，讓孩童盡情放電、遊戲。民眾亦可攜家帶眷參加全區闖關遊戲，完成任務挑戰可獲得限量扭蛋，有機會拿到限量的IP聯名紀念品。

文化局說明，今年風livehouse更規劃人機共舞的科技劇場《黃翊與庫卡》親子特別版，與全世界巡演超過20個國家的專業舞團「黃翊工作室」合作，為今年新竹市兒童遊藝節打造親子特別版，並設置親子共創展，首度來到新竹市兒童遊藝節，邀請新竹市小朋友一起來與機器人探索知識、生命與愛的故事，千萬不要錯過。

文化局提到，新竹市兒童遊藝節主題市集活動，則匯集文創手作、特色餐飲、親子互動體驗攤位，讓大小朋友在觀賞演出與闖關任務之餘，也能品味美食、參與手作創作。此次活動更與在地旅宿業者合作，推出限時的住宿專案優惠與抽獎活動，凡於活動期間（4月5日前）入住合作旅宿，即可獲得抽獎券，多項好禮如住宿券、餐券及活動聯名限量宣導品。

文化局補充，邀請民眾把握4月3日至4月6日兒童節連假期間走進新竹公園，一同加入偵探行列，在藝術、冒險與歡笑交織的樂園中，留下屬於童年的精彩記憶。活動詳情請上市府及文化局臉書，或撥打03-5319756或洽1999為民服務專線。