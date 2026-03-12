　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

▲「2026新竹市兒童遊藝節－偵探樂園」宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲「2026新竹市兒童遊藝節－偵探樂園」宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2026新竹市兒童遊藝節即將在4月3日至4月6日於新竹公園盛大展開，今年活動與《名偵探柯南》攜手，並以「偵探樂園」為主題邀親子體驗充滿謎題與冒險的偵探旅程。新竹市政府(11)日於新竹公園風livehouse舉辦宣傳記者會，由新竹市長高虹安宣布「2026新竹市兒童遊藝節－偵探樂園」任務正式進入倒數階段，並邀請到此次活動人氣主角「柯南」現身亮相，邀請全台大小朋友在兒童節連假來竹市探索、體驗冒險旅程。

高虹安表示，兒童遊藝節是竹市最具指標性的大型親子藝文活動，去年吸引全台親子家庭超過36.5萬人共襄盛舉。每年兒童遊藝節透過主題及內容設計，讓孩子們體驗各種藝術活動，收穫滿滿。今年兒童遊藝節特別與《名偵探柯南》攜手合作，並以「偵探樂園」象徵兒童的探索精神，讓孩子在探索與解謎中培養觀察力、邏輯思維與創造力，更包含大型藝術演出、科技互動劇場、大型氣墊遊具等，讓竹市的兒童節假期充滿冒險及任務行動的樂趣。

高虹安提到，今天聽到《名偵探柯南》的主題音樂，勾起許多人的童年回憶，不只是小朋友，許多大朋友也會瞬間被「回憶殺」。今年兒童遊藝節不僅有柯南與少年偵探團登場，活動現場也會展示許多劇情中的經典道具，包括領結型變聲器、手錶型麻醉槍、犯人追蹤眼鏡及增強踢力球鞋等，讓小朋友能夠近距離體驗偵探樂園的魅力。此外，活動期間也將安排柯南見面會與互動拍照時間，讓大小朋友都能留下難忘回憶。

文化局長王翔郁指出，今年活動三大主題場域「放大鏡廣場」、「解謎實驗室」與「情境偵探社」，透過任務設計與首度亮相的拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開一場結合藝術冒險旅程。兒童藝術演出更是歷年規模之最，規劃三舞台、一劇場，總計超過64場精彩演出，集結超過20組國內外專業表演團隊，從當代表演藝術、親子劇場、音樂互動到高難度馬戲特技，呈現多元藝術樣貌。更有多達10種藝術體驗課程活動，囊括科技體驗、視覺藝術及科學手作等，讓不同年齡層孩童皆能在兒藝節找到屬於自己的遊藝樂趣。

此外，每年竹市兒童遊藝節最受歡迎的大型氣墊遊具，今年以「迷航冒險島」海洋冒險為主題讓兒童盡情探索、玩樂，學齡前遊具區則全面升級，規劃體適能及探索區，讓孩童盡情放電、遊戲。民眾亦可攜家帶眷參加全區闖關遊戲，完成任務挑戰可獲得限量扭蛋，有機會拿到限量的IP聯名紀念品。

文化局說明，今年風livehouse更規劃人機共舞的科技劇場《黃翊與庫卡》親子特別版，與全世界巡演超過20個國家的專業舞團「黃翊工作室」合作，為今年新竹市兒童遊藝節打造親子特別版，並設置親子共創展，首度來到新竹市兒童遊藝節，邀請新竹市小朋友一起來與機器人探索知識、生命與愛的故事，千萬不要錯過。

文化局提到，新竹市兒童遊藝節主題市集活動，則匯集文創手作、特色餐飲、親子互動體驗攤位，讓大小朋友在觀賞演出與闖關任務之餘，也能品味美食、參與手作創作。此次活動更與在地旅宿業者合作，推出限時的住宿專案優惠與抽獎活動，凡於活動期間（4月5日前）入住合作旅宿，即可獲得抽獎券，多項好禮如住宿券、餐券及活動聯名限量宣導品。

文化局補充，邀請民眾把握4月3日至4月6日兒童節連假期間走進新竹公園，一同加入偵探行列，在藝術、冒險與歡笑交織的樂園中，留下屬於童年的精彩記憶。活動詳情請上市府及文化局臉書，或撥打03-5319756或洽1999為民服務專線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

台南社造展現公民行動力青年文化行動計畫接棒推動

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

2026竹市兒藝節倒數

新北連10年獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

FedEx桃轉運中心啟用　打造國際物流樞紐

更多熱門

相關新聞

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

針對總統賴清德特聘國立陽明交通大學教授林志潔出任國安會諮詢委員一事，總統府發言人郭雅慧今（9日）日表示，林教授長期致力於國家安全法、出口管制、經濟間諜及科技法等領域研究，成果卓著，賴清德希望借助林教授之專業，裨益國安會辦理相關工作之推動。

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

竹市核心進入新一輪發展節奏

竹市核心進入新一輪發展節奏

5千元消費金數位申請2/28截止　高虹安籲市民把握機會

5千元消費金數位申請2/28截止　高虹安籲市民把握機會

2026新竹市賞花季2/27開跑

2026新竹市賞花季2/27開跑

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面