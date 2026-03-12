信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

▲信義分局三張犁派出所副所長李鴻琾說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



北市信義區松壽路地下停車場發生汽車財物竊案，胡姓民眾表示，10時18時許將車輛停放於停車場後離開，但離去前未將車門上鎖。直到11日取車時，發現車內現金約新臺幣2300元、手機及信用卡遭竊，且信用卡已被盜刷，立即前往三張犁派出所報案。

警方初步了解，遭竊信用卡被盜刷金額約3萬至4萬元，加上車內一支iPhone手機及遭竊現金，整體損失金額約新臺幣10萬元左右，警方受理後已調閱停車場及周邊監視器畫面，發現一名身材壯碩男子於案發時段進入停車場，徒手翻找車內物品，相關影像仍持續比對，以釐清犯嫌身分。



胡姓被害人事後於Threads發文表示：「台北市信義區市府嘟嘟房 3/11半夜，一名男子偷玩我車上的東西偷不夠，還去對面想偷對面那台車，車主我給你監視器畫面，求高調」。



信義分局表示，目前正持續調閱相關影像並追查涉案男子身分，已鎖定竊嫌身分。警方也提醒民眾停車時應確認車門是否上鎖，並避免將貴重物品留置車內，以降低財物遭竊風險。

