社會 社會焦點 保障人權

信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

▲信義分局三張犁派出所副所長李鴻琾說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義分局三張犁派出所副所長李鴻琾說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市信義區松壽路地下停車場發生汽車財物竊案，胡姓民眾表示，10時18時許將車輛停放於停車場後離開，但離去前未將車門上鎖。直到11日取車時，發現車內現金約新臺幣2300元、手機及信用卡遭竊，且信用卡已被盜刷，立即前往三張犁派出所報案。

警方初步了解，遭竊信用卡被盜刷金額約3萬至4萬元，加上車內一支iPhone手機及遭竊現金，整體損失金額約新臺幣10萬元左右，警方受理後已調閱停車場及周邊監視器畫面，發現一名身材壯碩男子於案發時段進入停車場，徒手翻找車內物品，相關影像仍持續比對，以釐清犯嫌身分。

胡姓被害人事後於Threads發文表示：「台北市信義區市府嘟嘟房 3/11半夜，一名男子偷玩我車上的東西偷不夠，還去對面想偷對面那台車，車主我給你監視器畫面，求高調」。

信義分局表示，目前正持續調閱相關影像並追查涉案男子身分，已鎖定竊嫌身分。警方也提醒民眾停車時應確認車門是否上鎖，並避免將貴重物品留置車內，以降低財物遭竊風險。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

停車場見「4箭頭指3人」超問號！　實際用途曝光

一名網友近日在公司附近的停車場，發現一塊神秘告示牌，圖示中間有三個人形，周圍則有四個箭頭指向中央。這張照片曝光後，引發網友熱烈討論，有人幽默直呼，「這是三缺一嗎？」PO文也釣出內行網友解答。

松山文創店家戒指遭竊　78歲老慣竊幹的

枋寮超商前停車場赫見羊群　警扮牧羊人幫忙趕回圍欄

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

假「雲端發票中獎」郵件詐騙猖獗　女遭盜刷

關鍵字：

信義區停車場竊盜案信用卡盜刷警方追查

