7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」　開心果奶蓋超綿密

▲7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 持續搶攻手搖飲市場，3月18日起升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲，涵蓋純茶、茶拿鐵、果茶、奶蓋4大系列，其中以「開心果奶蓋茶拿鐵」、「蹦米香風味紅茶拿鐵」等最受矚目。新品上市同步祭出多項優惠，「珍芭雷夢青茶／烏龍」更推出限時「買2送2」。

7-ELEVEN 耕耘現調茶飲市場已12年，透過CITY TEA現萃茶與「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」兩大品牌布局手搖飲市場，根據統計顯示，2025年茶飲相關業績成長逾兩成，全年茶飲銷量甚至可堆疊出約「1.2萬座台北101」，不可思議茶BAR目前已展店約570家門市，以客製冰量、甜度的手搖飲服務，吸引超過400萬人次體驗。

▲全新菜單，主打4款全新基底茶。（圖／記者林育綾攝）

此次全新菜單，主打4款全新基底茶，包括「四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍、茶王烏龍」，透過專業選茶與製茶技術，搭配原葉單杯萃茶設備，呈現出前香、中調與後韻的層次風味。業者表示，每杯茶飲皆採原葉高壓精萃製作，杯杯現點現萃，強調新鮮與穩定品質。

▲創意新品中，推薦「開心果奶蓋茶拿鐵」、「蹦米香風味紅茶拿鐵」等。（圖／記者林育綾攝）

新菜單同步推出多款創意飲品，其中推薦TOP5包括：烘焙穀香與奶香交織的「蹦米香風味紅茶拿鐵」、加入堅果顆粒與綿密奶蓋的「開心果奶蓋茶拿鐵」、吃得到整片柳橙果肉的「真心橙意青」、以高雄燕巢芭樂與屏東九如檸檬打造的「珍芭雷夢青茶」，以及加入白桃果肉與果凍的「果真桃氣蜜露紅」，主打多層次口感與視覺吸睛效果。

▲珍芭雷夢青茶／烏龍，限時買2送2。（圖／業者提供）

為吸引民眾嘗鮮，7-ELEVEN也同步推出多項新品優惠，包括多款指定茶飲「任2杯120元」、限時「買2送2」，還有OPENPOINT行動隨時取組合優惠，讓消費者以更優惠價格體驗新品。

▲7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單。（圖／記者林育綾攝）

●7-ELEVEN「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」新品優惠：

・3月18日至3月31日：真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、蜜露紅茶拿鐵、四季青萱茶拿鐵、輕焙烏龍茶拿鐵、蜜露紅茶、四季青萱、輕焙烏龍等指定品項，任2杯120元。

・3月18日至3月22日：珍芭雷夢青茶／烏龍，買2送2。

・3月25日至3月27日：蹦米香茶拿鐵系列，任2杯100元。

OPENPOINT行動隨時取優惠（3月18日至6月17日，兌換至2026年6月30日）：

・45元指定茶飲，5杯200元（原價225元）。

・65元指定茶飲，5杯290元（原價350元）。

・80元指定茶飲，5杯350元（原價400元）。

・85元指定茶飲，5杯375元（原價425元）。

・95元指定茶飲，5杯375元（原價475元）。

＊ 「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」門市地址查詢

★全家新推三餐優惠組合

看準外食價格持續上漲，全家便利商店推出「全家超級配」，除了早餐也擴大到午餐、晚餐，都有餐促組合優惠，精選超過70款熱銷主食，搭配700ml大容量茶飲，打造超過400種餐促組合，「最低99元」即可享有主餐加飲料的套餐，主打「百元有找」的高CP值搭餐選擇。

▲全家將優惠從早餐擴大至午晚餐，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

●午晚餐組合價99元、109元

此次一次集結70多款飯麵主食、6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，變化出超過400種組合，推出「99元」與「109元」兩種套餐價。以「原價89元義大利麵＋30元茶飲」為例，原價119元的組合，優惠價只要99元，最高可現省20元，讓消費者百元內就能吃一餐。

▲「全家超級配」主餐搭飲料，有99元、109元組合。（圖／業者提供）

主食部分包含多款熱銷鮮食，例如：鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、「健康志向」健身G肉餐盒、金咖哩果香甘口咖哩飯，以及自有品牌「uno pasta」義大利麵系列等人氣商品。

其中「99元套餐」可任選79元至89元指定主餐，如金咖哩濃厚辛口咖哩飯、uno pasta奶油培根義大利麵、經典滷肉飯、炸醬炒泡麵、鐵板豆腐燴蛋蓋飯等。

「109元套餐」則可選95元至99元主餐，包括健康志向健身G肉餐盒、鼎泰豐香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯、uno pasta白酒蛤蜊義大利麵、壽喜燒牛丼、蔥蔥玉子拌麵等。

▲全家推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

搭配飲品則為6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，包括：黃金蕎麥茶、古早味紅茶、四季春青茶、不知春茶、金萱二十七與旨味日式生茶，其中5款為年銷破億元的熱銷茶飲。透過固定價格搭餐機制，讓消費者能自由搭配不同主食與飲料，天天換口味、餐餐不重複。

●早餐組合優惠49元到79元

除了午晚餐優惠外，全家也持續推動早餐優惠「早點來全家」餐餐超值配，提供49元、59元、69元、79元四種組合，主食涵蓋金飯糰、匠土司、漢堡，以及熟食區夯番薯、蒸雙色玉米與生鮮水果等，搭配仙女紅茶、咖啡等飲品。依內部銷售數據觀察，咖啡、鮮奶與豆漿為最受歡迎的搭購飲品前三名。