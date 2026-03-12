　
民生消費

7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」　開心果奶蓋超綿密

▲▼▲▼7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 持續搶攻手搖飲市場，3月18日起升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲，涵蓋純茶、茶拿鐵、果茶、奶蓋4大系列，其中以「開心果奶蓋茶拿鐵」、「蹦米香風味紅茶拿鐵」等最受矚目。新品上市同步祭出多項優惠，「珍芭雷夢青茶／烏龍」更推出限時「買2送2」。

7-ELEVEN 耕耘現調茶飲市場已12年，透過CITY TEA現萃茶與「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」兩大品牌布局手搖飲市場，根據統計顯示，2025年茶飲相關業績成長逾兩成，全年茶飲銷量甚至可堆疊出約「1.2萬座台北101」，不可思議茶BAR目前已展店約570家門市，以客製冰量、甜度的手搖飲服務，吸引超過400萬人次體驗。

▲▼7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／記者林育綾攝）

▲全新菜單，主打4款全新基底茶。（圖／記者林育綾攝）

此次全新菜單，主打4款全新基底茶，包括「四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍、茶王烏龍」，透過專業選茶與製茶技術，搭配原葉單杯萃茶設備，呈現出前香、中調與後韻的層次風味。業者表示，每杯茶飲皆採原葉高壓精萃製作，杯杯現點現萃，強調新鮮與穩定品質。

▲▼7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／記者林育綾攝）

▲創意新品中，推薦「開心果奶蓋茶拿鐵」、「蹦米香風味紅茶拿鐵」等。（圖／記者林育綾攝）

新菜單同步推出多款創意飲品，其中推薦TOP5包括：烘焙穀香與奶香交織的「蹦米香風味紅茶拿鐵」、加入堅果顆粒與綿密奶蓋的「開心果奶蓋茶拿鐵」、吃得到整片柳橙果肉的「真心橙意青」、以高雄燕巢芭樂與屏東九如檸檬打造的「珍芭雷夢青茶」，以及加入白桃果肉與果凍的「果真桃氣蜜露紅」，主打多層次口感與視覺吸睛效果。

▲▼▲▼7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／業者提供）

▲珍芭雷夢青茶／烏龍，限時買2送2。（圖／業者提供）

為吸引民眾嘗鮮，7-ELEVEN也同步推出多項新品優惠，包括多款指定茶飲「任2杯120元」、限時「買2送2」，還有OPENPOINT行動隨時取組合優惠，讓消費者以更優惠價格體驗新品。

▲▼7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單。（圖／記者林育綾攝）

●7-ELEVEN「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」新品優惠：

・3月18日至3月31日：真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、蜜露紅茶拿鐵、四季青萱茶拿鐵、輕焙烏龍茶拿鐵、蜜露紅茶、四季青萱、輕焙烏龍等指定品項，任2杯120元。

・3月18日至3月22日：珍芭雷夢青茶／烏龍，買2送2。

・3月25日至3月27日：蹦米香茶拿鐵系列，任2杯100元。

OPENPOINT行動隨時取優惠（3月18日至6月17日，兌換至2026年6月30日）：

・45元指定茶飲，5杯200元（原價225元）。
・65元指定茶飲，5杯290元（原價350元）。
・80元指定茶飲，5杯350元（原價400元）。
・85元指定茶飲，5杯375元（原價425元）。
・95元指定茶飲，5杯375元（原價475元）。

「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」門市地址查詢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

