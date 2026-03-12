　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

▲▼杜拜。（圖／路透）

▲許多外籍居民與觀光客早已逃離杜拜。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

過去被視為富豪遊樂場的杜拜，如今面臨前所未有的生存危機。自從美國與以色列開始轟炸伊朗後，數萬名外籍居民和觀光客已經逃離這座位於阿拉伯聯合大公國的沙漠之城，原本熱鬧的海灘酒吧、購物中心和五星級飯店，如今空蕩得令人不安。這場戰爭已開始動搖曾吸引全球各地外國人的「杜拜夢」的根基。

阿聯酋承受伊朗三分之二攻擊火力

阿拉伯聯合大公國（UAE）成為伊朗的目標，承受了超過三分之二的攻擊火力。分析指出，這是因為伊朗認為阿聯酋與西方國家有深厚的軍事與情報合作關係，加上杜拜是全球金融中心和西方遊客度假勝地的地位。

儘管阿拉伯聯合大公國的防禦系統攔截了1700枚中超過90%的伊朗飛彈，但仍有部分擊中重要目標，包括軍事基地、工業園區，甚至是全球最繁忙的杜拜國際機場，迫使機場一度關閉。杜拜2座資料中心遭攻擊後，居民一度無法使用手機進行行動支付。

英籍教師帶百人出走不回頭

在杜拜居住16年的英國籍校長約翰·特魯丁格表示，他學校裡超過100名英國籍教師中，大多數人因為杜拜突然爆發戰爭而深受創傷、難以應對，並且心灰意冷地離開杜拜，不願意再回來了。他說，「這座城市的光環確實已經褪色了。」

如今仍留在杜拜的民眾每天手機都會收到警報，警告潛在的飛彈威脅，要求民眾尋求掩護並遠離窗戶。

年損300億美元觀光收入恐蒸發

這場衝突對阿聯酋的經濟影響恐將持續擴大，尤其是杜拜，觀光業每年創造約300億美元（約新台幣9558億元）收入，有超過90%居民是外國人。杜拜甚至擁有全球億萬富翁密度最高的地區，他們享受著免所得稅、資本利得稅和遺產稅的優惠。

與其他波斯灣酋長國不同，杜拜沒有龐大的石油資源可依賴。阿聯酋扎耶德大學教授哈立德·阿爾梅扎伊尼表示，如果戰爭再持續10到20天，對觀光、航空、外籍企業、房地產投資和石油的衝擊將非常嚴重。花旗銀行和渣打銀行11日已因「安全疑慮升高」撤離杜拜員工。

官方威脅逮捕散布恐慌網紅

統治杜拜的酋長們明顯努力控制輿論，維持平靜安全的形象。在社群媒體出現一連串恐慌貼文後，杜拜警方威脅要逮捕並監禁那些分享「與官方聲明矛盾或可能引起社會恐慌」內容的社群網紅。

官方用輕鬆的訊息向民眾保證，天空中的「巨大爆炸聲」是「安全的聲音」。留在城市裡的居民和遊客堅稱，在當地繼續正常生活非常容易，儘管海灘酒吧、購物中心和五星級酒店依然空蕩蕩。

網紅落跑丟下寵物數百貓狗遭棄

大批觀光客和網紅出走造成的附帶傷害，包括數百隻貓狗。戰爭發生後，杜拜許多知名網紅紛紛匆忙離開，卻將寵物丟在收容所、綁在路燈上，或直接裝在箱子裡遺棄街頭，遭杜拜動物收容所批評。

移工無處可逃成戰爭犧牲品

儘管許多居民與遊客已在第一時間逃離杜拜，但是對數百萬名來杜拜從事勞動、建築、外送和駕駛工作的外籍移工來說，想走也走不了。杜拜有200萬印度人、70萬尼泊爾人和40萬巴基斯坦人，其中多是低階且遭剝削的移工，往往無法自由返鄉。

自衝突開始以來，在阿聯酋死亡的4人中，有3人是南亞勞工，包括一名巴基斯坦計程車司機、一名尼泊爾保全和一名孟加拉水車司機。杜拜機場附近11日又遭無人機攻擊，造成2名迦納人、1名印度人和1名孟加拉人受傷。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

路邊摘花「差點害死婚禮賓客」　新娘上網一看嚇壞：是劇毒！

女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

路邊摘花「差點害死婚禮賓客」　新娘上網一看嚇壞：是劇毒！

女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

國際熱門新聞

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

即／波斯灣2油輪燒成火球　伊朗證實攻擊

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗威脅攻擊荷莫茲海峽：準備長期消耗戰　將摧毀全球經濟

伊朗總統鬆口！　開出「3大停戰前提」

溫和通膨難敵戰火恐懼！美股跌近300點　台積電勁揚逾2%

川普：戰爭將很快結束

川普：伊朗沒剩目標可攻擊了

更多熱門

相關新聞

日貨櫃船「波斯灣遭攻擊」！船體受損

日貨櫃船「波斯灣遭攻擊」！船體受損

中東衝突持續延燒，伊朗11日向波斯灣多國發動大規模攻擊，荷莫茲海峽稍早傳出有至少3艘貨船遭到不明物體擊中。日本商船三井同日證實，旗下一艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭到攻擊，船體出現損傷，所幸並未造成船員受傷，航行能力也未受影響。

荷莫茲海峽「貨船遭襲起火」船員急撤

荷莫茲海峽「貨船遭襲起火」船員急撤

美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

伊朗狂炸波斯灣多國　阿曼首度遭空襲

伊朗狂炸波斯灣多國　阿曼首度遭空襲

關鍵字：

杜拜戰火伊朗攻擊觀光損失

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面