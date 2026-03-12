杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

▲許多外籍居民與觀光客早已逃離杜拜。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

過去被視為富豪遊樂場的杜拜，如今面臨前所未有的生存危機。自從美國與以色列開始轟炸伊朗後，數萬名外籍居民和觀光客已經逃離這座位於阿拉伯聯合大公國的沙漠之城，原本熱鬧的海灘酒吧、購物中心和五星級飯店，如今空蕩得令人不安。這場戰爭已開始動搖曾吸引全球各地外國人的「杜拜夢」的根基。

阿聯酋承受伊朗三分之二攻擊火力

阿拉伯聯合大公國（UAE）成為伊朗的目標，承受了超過三分之二的攻擊火力。分析指出，這是因為伊朗認為阿聯酋與西方國家有深厚的軍事與情報合作關係，加上杜拜是全球金融中心和西方遊客度假勝地的地位。

儘管阿拉伯聯合大公國的防禦系統攔截了1700枚中超過90%的伊朗飛彈，但仍有部分擊中重要目標，包括軍事基地、工業園區，甚至是全球最繁忙的杜拜國際機場，迫使機場一度關閉。杜拜2座資料中心遭攻擊後，居民一度無法使用手機進行行動支付。

英籍教師帶百人出走不回頭

在杜拜居住16年的英國籍校長約翰·特魯丁格表示，他學校裡超過100名英國籍教師中，大多數人因為杜拜突然爆發戰爭而深受創傷、難以應對，並且心灰意冷地離開杜拜，不願意再回來了。他說，「這座城市的光環確實已經褪色了。」

如今仍留在杜拜的民眾每天手機都會收到警報，警告潛在的飛彈威脅，要求民眾尋求掩護並遠離窗戶。

年損300億美元觀光收入恐蒸發

這場衝突對阿聯酋的經濟影響恐將持續擴大，尤其是杜拜，觀光業每年創造約300億美元（約新台幣9558億元）收入，有超過90%居民是外國人。杜拜甚至擁有全球億萬富翁密度最高的地區，他們享受著免所得稅、資本利得稅和遺產稅的優惠。

與其他波斯灣酋長國不同，杜拜沒有龐大的石油資源可依賴。阿聯酋扎耶德大學教授哈立德·阿爾梅扎伊尼表示，如果戰爭再持續10到20天，對觀光、航空、外籍企業、房地產投資和石油的衝擊將非常嚴重。花旗銀行和渣打銀行11日已因「安全疑慮升高」撤離杜拜員工。

官方威脅逮捕散布恐慌網紅

統治杜拜的酋長們明顯努力控制輿論，維持平靜安全的形象。在社群媒體出現一連串恐慌貼文後，杜拜警方威脅要逮捕並監禁那些分享「與官方聲明矛盾或可能引起社會恐慌」內容的社群網紅。

官方用輕鬆的訊息向民眾保證，天空中的「巨大爆炸聲」是「安全的聲音」。留在城市裡的居民和遊客堅稱，在當地繼續正常生活非常容易，儘管海灘酒吧、購物中心和五星級酒店依然空蕩蕩。

網紅落跑丟下寵物數百貓狗遭棄

大批觀光客和網紅出走造成的附帶傷害，包括數百隻貓狗。戰爭發生後，杜拜許多知名網紅紛紛匆忙離開，卻將寵物丟在收容所、綁在路燈上，或直接裝在箱子裡遺棄街頭，遭杜拜動物收容所批評。

移工無處可逃成戰爭犧牲品

儘管許多居民與遊客已在第一時間逃離杜拜，但是對數百萬名來杜拜從事勞動、建築、外送和駕駛工作的外籍移工來說，想走也走不了。杜拜有200萬印度人、70萬尼泊爾人和40萬巴基斯坦人，其中多是低階且遭剝削的移工，往往無法自由返鄉。

自衝突開始以來，在阿聯酋死亡的4人中，有3人是南亞勞工，包括一名巴基斯坦計程車司機、一名尼泊爾保全和一名孟加拉水車司機。杜拜機場附近11日又遭無人機攻擊，造成2名迦納人、1名印度人和1名孟加拉人受傷。