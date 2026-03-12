　
大陸 大陸焦點 特派現場

無錫減重賽「贅肉換牛肉」　2400人報名...一年後見真章

▲▼減重,減肥。（圖／VCG）

▲江蘇無錫梁溪區山北街道舉辦減重大賽。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇無錫梁溪區山北街道近日推出一項「贅肉換牛肉」健康減重挑戰賽，鼓勵轄區職工加強體重管理。活動招募令發佈不到三天，已有超過2400人報名參加，參賽者可依減重成果兌換牛肉或牛骨等食材，封頂減重20斤（10公斤，下同），一年後成果揭曉。

《澎湃新聞》報導，該活動面向社保關係在街道轄區內的在職人員，報名條件為BMI≧23，或女性腰圍≧80釐米、男性腰圍≧90釐米。BMI即「身體質量指數」，是衡量人體胖瘦程度的指標，計算方式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，其中BMI超過24為超重，超過28則屬於肥胖。

▲BMI計算尺。（圖／CFP）

▲BMI計算尺。（圖／CFP）

活動規則顯示，報名將於3月20日截止，參賽者需前往指定地點測量體重並建立個人減重檔案，明（2027）年1月上旬再次稱重後，參與者可依減重成果兌換食材，例如減重1斤（0.5公斤，以此類推，下同）可換1斤牛肉或3斤牛骨，減重2斤可換1斤牛尾，減重3斤可換1斤牛內臟，減重4斤可換1斤牛舌，多減多得，每人最高可兌換20斤。

山北街道是無錫梁溪區「一城兩區五園」產業佈局的重要構成，轄區內共有330多家企業。街道便民服務中心主任林曄表示，活動推出後企業職工參與度極高，甚至有尚未參保的大學生主動聯繫街道，希望協助對接企業就業，以取得參賽資格。

大陸官方近年也持續推動體重管理相關政策。大陸國家衛健委等16個部委於2024年聯合發出《「體重管理年」活動實施方案》，希望透過三年左右時間提升全民體重管理意識與健康生活方式。

大陸十四屆全國人大四次會議期間，國家衛健委主任雷海潮表示，成人體重指數建議控制在19至24之間，老年人建議控制在27以內；成年男性腰圍一般控制在90公分以內，女性控制在85公分以內。

03/10 全台詐欺最新數據

減肥減重牛肉無錫健康管理BMI

