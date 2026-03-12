中東戰事衝擊能源供應　經濟部：6月份提高美國天然氣供應量能

▲經濟部能源署副署長陳崇憲出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中東戰事未歇，經濟部表示，持續關注相關情勢發展，確實掌握國內能源庫存、滾動式調整應變機制，全力確保國內能源供應穩定。目前的安全存量，石油仍有90天、天然氣11天、煤炭30天，皆符合規定；在天然氣部分，3、4月份已完成調度，供應不受影響。5月份會積極尋找替代氣源，努力調度，6月份會提高美國天然氣供應量能。

經濟部能源署副署長陳崇憲說，經濟部自3月2日起每日召開應變小組會議，以量足、價穩確保台灣能源供應安全跟物價穩定。量足部分，原油部分有10個進口國，液化石油天然氣（LNG）有14個進口來源國，未來會持續朝供應來源的多元化規劃。安全存量部分，相關業者都要符合安全存量法規，特殊狀況下會及時掌握國際能源的動態資訊做因應。

陳崇憲表示，價穩部分，平常就有雙緩漲機制，包含亞鄰最低價原則、油價平穩機制做規劃，特殊狀況下還有專案平衡機制，例如近期針對油價漲幅6成由政府吸收，主要確保能源供應跟物價穩定。

安全存量部分，陳崇憲說，石油仍有90天、天然氣有11天、煤炭有30天，皆符合相關規定，經濟部也持續督促業者提高相關存量水準。

至於外界擔憂的斷氣問題，陳崇憲強調，「當然是不可能，請國人放心」，來自中東的氣源約僅佔3成左右，雖然面臨外界極端情境，但經濟部責成中油朝3個方案處理，包含提前調貨、亞洲調貨、現貨市場買貨，3、4月份都完成調度，天然氣供應不會受影響。5月份會積極尋找替代氣源，努力調度，6月份會提高美國天然氣供應量能。

陳崇憲說，目前國內天然氣供應充足，台電會按照既定發電期程做操作，經濟部也責成台電公司強化機組維護運轉、合理調度水力幾組、實施需求面的相關管理措施，請國人放心。