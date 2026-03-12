　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全台6成洋香瓜來自台南　後壁3/22辦「洋香瓜好時節」黃偉哲邀賞花嚐美果

▲台南市長黃偉哲出席記者會，邀請民眾賞蘭花並到後壁品嚐香甜洋香瓜。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席記者會，邀請民眾賞蘭花並到後壁品嚐香甜洋香瓜。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市後壁區公所12日在新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季暖身宣傳，市長黃偉哲親自出席宣布，春季萬紫千紅的蘭花即將「交棒」給香甜多汁的後壁洋香瓜，邀請全國民眾把握3月16日前的賞蘭花期，接著於22日到後壁菁寮老街參加「後壁洋香瓜好時節」，感受從視覺花海到味蕾果香的春日農業饗宴。

▲台南市長黃偉哲出席記者會，邀請民眾賞蘭花並到後壁品嚐香甜洋香瓜。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南是全台最重要的洋香瓜產地，全台每10顆洋香瓜就有6顆來自台南，其中又有一半產自後壁；同時，後壁也是全球蝴蝶蘭的重要產區，全球每6朵蝴蝶蘭就有1朵來自後壁，可說是花果兼具的農業重鎮。他笑說，遊客到蘭花生技園區賞蘭後，若想帶伴手禮回家，香甜可口的洋香瓜就是最好的選擇。

為了讓遊客購買更方便，今年活動也導入宅配服務，現場設置QR code掃描下單系統，民眾只要動動手指，就能把後壁洋香瓜直接從產地配送到家。透過數位轉型與產銷合作，不僅減少旅客攜帶負擔，也讓產地新鮮美味更快送達全台各地。

針對後壁洋香瓜品質，黃偉哲也信心十足。他表示，許多民眾到日本旅遊時，常看到高級洋香瓜動輒要價1萬到1萬3千日圓，但若拿日本高級洋香瓜與後壁產品相比，台南洋香瓜在品質與甜度上毫不遜色，甚至更加美味，而且價格更親民，CP值相當高，歡迎大家親自到後壁品嚐最道地的產地滋味。

▲台南市長黃偉哲出席記者會，邀請民眾賞蘭花並到後壁品嚐香甜洋香瓜。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也提醒，台灣燈會將於3月15日落幕，而台灣國際蘭展展期至3月16日，目前正值賞花最佳時機。他建議遊客規劃「白天賞蘭、晚上賞燈」行程，白天先到後壁台灣蘭花生技園區欣賞世界級蘭花之美，晚上再搭乘園區安排的接駁車前往嘉義觀賞燈會，一次享受南台灣兩大觀光盛事。


後壁區公所表示，「後壁洋香瓜好時節」將於3月22日在菁寮老街德馨宮登場，活動內容包含精彩表演、農產DIY體驗、闖關遊戲、有獎徵答與農產市集，並與後壁農會合作推出食農小旅行與洋香瓜評鑑活動，讓民眾深入認識在地農產與產地文化。

▲台南市長黃偉哲出席記者會，邀請民眾賞蘭花並到後壁品嚐香甜洋香瓜。（記者林東良翻攝，下同）

公所指出，去年農產市集買氣十分熱絡，許多農民一再補貨，顯示後壁農產的吸引力。今年活動也特別展示由後壁商圈品牌設計的創意料理，將洋香瓜運用在甜點與料理中，展現產地水果的多元風味。

市府表示，誠摯邀請全國民眾把握3月16日前參觀「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，接著於3月22日到後壁參加洋香瓜好時節活動，共同體驗台南春季最繽紛、最香甜的農業盛典。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

台南社造展現公民行動力青年文化行動計畫接棒推動

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

2026竹市兒藝節倒數

新北連10年獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

FedEx桃轉運中心啟用　打造國際物流樞紐

更多熱門

相關新聞

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

位於台南市東山區牛肉崎的吉貝耍國小水雲校區，昔日是日治時期因油礦與天然氣開採而設立的「牛山礦場員工子弟學校」，後來發展為水雲國小及東河國小水雲分校，承載著山城產業與地方成長的共同記憶。

「地表最強小三」6680萬0貸款買豪墅　現開1.2億賣

「地表最強小三」6680萬0貸款買豪墅　現開1.2億賣

台南機車行火警夫妻雙亡　消防重回火場

台南機車行火警夫妻雙亡　消防重回火場

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

關鍵字：

洋香瓜台南後壁黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面