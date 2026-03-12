全台6成洋香瓜來自台南　後壁3/22辦「洋香瓜好時節」黃偉哲邀賞花嚐美果

▲台南市長黃偉哲出席記者會，邀請民眾賞蘭花並到後壁品嚐香甜洋香瓜。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市後壁區公所12日在新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季暖身宣傳，市長黃偉哲親自出席宣布，春季萬紫千紅的蘭花即將「交棒」給香甜多汁的後壁洋香瓜，邀請全國民眾把握3月16日前的賞蘭花期，接著於22日到後壁菁寮老街參加「後壁洋香瓜好時節」，感受從視覺花海到味蕾果香的春日農業饗宴。

黃偉哲市長表示，台南是全台最重要的洋香瓜產地，全台每10顆洋香瓜就有6顆來自台南，其中又有一半產自後壁；同時，後壁也是全球蝴蝶蘭的重要產區，全球每6朵蝴蝶蘭就有1朵來自後壁，可說是花果兼具的農業重鎮。他笑說，遊客到蘭花生技園區賞蘭後，若想帶伴手禮回家，香甜可口的洋香瓜就是最好的選擇。

為了讓遊客購買更方便，今年活動也導入宅配服務，現場設置QR code掃描下單系統，民眾只要動動手指，就能把後壁洋香瓜直接從產地配送到家。透過數位轉型與產銷合作，不僅減少旅客攜帶負擔，也讓產地新鮮美味更快送達全台各地。

針對後壁洋香瓜品質，黃偉哲也信心十足。他表示，許多民眾到日本旅遊時，常看到高級洋香瓜動輒要價1萬到1萬3千日圓，但若拿日本高級洋香瓜與後壁產品相比，台南洋香瓜在品質與甜度上毫不遜色，甚至更加美味，而且價格更親民，CP值相當高，歡迎大家親自到後壁品嚐最道地的產地滋味。

黃偉哲也提醒，台灣燈會將於3月15日落幕，而台灣國際蘭展展期至3月16日，目前正值賞花最佳時機。他建議遊客規劃「白天賞蘭、晚上賞燈」行程，白天先到後壁台灣蘭花生技園區欣賞世界級蘭花之美，晚上再搭乘園區安排的接駁車前往嘉義觀賞燈會，一次享受南台灣兩大觀光盛事。



後壁區公所表示，「後壁洋香瓜好時節」將於3月22日在菁寮老街德馨宮登場，活動內容包含精彩表演、農產DIY體驗、闖關遊戲、有獎徵答與農產市集，並與後壁農會合作推出食農小旅行與洋香瓜評鑑活動，讓民眾深入認識在地農產與產地文化。

公所指出，去年農產市集買氣十分熱絡，許多農民一再補貨，顯示後壁農產的吸引力。今年活動也特別展示由後壁商圈品牌設計的創意料理，將洋香瓜運用在甜點與料理中，展現產地水果的多元風味。

市府表示，誠摯邀請全國民眾把握3月16日前參觀「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，接著於3月22日到後壁參加洋香瓜好時節活動，共同體驗台南春季最繽紛、最香甜的農業盛典。