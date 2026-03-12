　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小清（化名）去年3月間騎車行經高雄市岡山區一處路口，被警察認定未禮讓行人，因而挨罰1200元；但他表示，當時自己行駛在黃色網狀線內，停下來也會違規，況且他與行人的距離未達取締標準，不明白為何會挨罰。高雄高等行政法院法官審理之後，發現情況與小清的說詞相符，最終裁定撤銷原處分。

▲車輛停在網狀線上，屬交通違規行為，可罰300~600元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲小清行經設有黃色網狀線的路口，卻被警方認定未禮讓行人。（示意圖／記者陳崑福翻攝，非事發地點。）

判決書中記載，小清2025年3月騎車行經高雄市岡山區後興北路與大德一路口，因被警察認為有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，挨罰1200元，記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小清不服氣，決定提出行政訴訟，他強調，當時正好行駛在黃色網狀線內，而且右側有其他車輛要通過，依照規定網狀線內不得暫停及臨停，應當保持淨空，如果停在網狀線內也會違規；此外，那時候他的機車與行人之間的距離根本未達取締標準，所以希望法官能同意撤銷罰單。

高雄高等行政法院法官當庭檢視警方密錄器影像，發現該路口有2組行人穿越道，中間設有黃色網狀線，小清靠近第1組行人穿越道時，行人還在路邊等待過馬路，等到小清進入路口黃色網狀線時，行人才開始起步向前走。

法官指出，等到小清的機車前輪進入第2組行人穿越道時，車身距離行人大約有3個枕木紋白色實線及3個間隔寬，相當於1個車道寬，確實未達內政部警政署認定的取締標準。

法官表示，當時小清的機車已經進入黃色網狀線區域，為了免阻礙交通，他選擇繼續行駛，因此，難認他客觀上有不暫停禮讓行人優先通過，或主觀上有違規的故意或過失，原處分顯然於法未合，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　台中看守所2男遭判刑

苗栗救護車跨區支援...路口慘被撞　肇事駕駛喊冤：我沒看到

彰化街頭驚傳怒吼聲！男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

快訊／土城驚傳墜樓！　女子「頭部重創」命危搶救中

通緝犯擁槍彈毒！台中警震撼彈攻堅逮人　第一視角畫面曝光

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　台中看守所2男遭判刑

苗栗救護車跨區支援...路口慘被撞　肇事駕駛喊冤：我沒看到

彰化街頭驚傳怒吼聲！男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

快訊／土城驚傳墜樓！　女子「頭部重創」命危搶救中

通緝犯擁槍彈毒！台中警震撼彈攻堅逮人　第一視角畫面曝光

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

社會熱門新聞

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

快訊／高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞死！

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

台韓大戰延長賽竟要去補習　國三生負氣離家

泰式主廚欠稅280萬　獨臂刀王背景曝光

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐

更多熱門

相關新聞

機車停人行道挨罰　騎士申訴罰更多

機車停人行道挨罰　騎士申訴罰更多

騎士阿興（化名）去年4月間將一輛機車停放在一處「私人空地」，卻遭警方舉發違規，挨罰3600元，申訴之後罰鍰竟然還提高到5400元，他覺得不合理，這才決定提出行政訴訟。不過，高雄高等行政法院法官認定事發地點為人行道，雖然原舉發單誤載違規事實，但不影響裁決機關正確認事用法的權限，最終裁定駁回阿興的告訴。

駕駛國道突減速挨罰2.4萬　結局反轉

駕駛國道突減速挨罰2.4萬　結局反轉

女酒駕遭吊照繼續騎　結局罰3萬6600元

女酒駕遭吊照繼續騎　結局罰3萬6600元

賣車還沒辦過戶　賣家收13張罰單傻眼

賣車還沒辦過戶　賣家收13張罰單傻眼

未禮讓撞傷行人　駕駛1理由求情失敗

未禮讓撞傷行人　駕駛1理由求情失敗

關鍵字：

高雄高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面