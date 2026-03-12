「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小清（化名）去年3月間騎車行經高雄市岡山區一處路口，被警察認定未禮讓行人，因而挨罰1200元；但他表示，當時自己行駛在黃色網狀線內，停下來也會違規，況且他與行人的距離未達取締標準，不明白為何會挨罰。高雄高等行政法院法官審理之後，發現情況與小清的說詞相符，最終裁定撤銷原處分。

▲小清行經設有黃色網狀線的路口，卻被警方認定未禮讓行人。（示意圖／記者陳崑福翻攝，非事發地點。）

判決書中記載，小清2025年3月騎車行經高雄市岡山區後興北路與大德一路口，因被警察認為有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，挨罰1200元，記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小清不服氣，決定提出行政訴訟，他強調，當時正好行駛在黃色網狀線內，而且右側有其他車輛要通過，依照規定網狀線內不得暫停及臨停，應當保持淨空，如果停在網狀線內也會違規；此外，那時候他的機車與行人之間的距離根本未達取締標準，所以希望法官能同意撤銷罰單。

高雄高等行政法院法官當庭檢視警方密錄器影像，發現該路口有2組行人穿越道，中間設有黃色網狀線，小清靠近第1組行人穿越道時，行人還在路邊等待過馬路，等到小清進入路口黃色網狀線時，行人才開始起步向前走。

法官指出，等到小清的機車前輪進入第2組行人穿越道時，車身距離行人大約有3個枕木紋白色實線及3個間隔寬，相當於1個車道寬，確實未達內政部警政署認定的取締標準。

法官表示，當時小清的機車已經進入黃色網狀線區域，為了免阻礙交通，他選擇繼續行駛，因此，難認他客觀上有不暫停禮讓行人優先通過，或主觀上有違規的故意或過失，原處分顯然於法未合，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。