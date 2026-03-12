　
社會 社會焦點 保障人權

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

▲桃園市唐姓男子去年10月潛入前妻租屋處，持預藏彈簧刀朝男子猛刺頭頸腹部，前妻察覺又遭唐持刀攻擊胸腹等處，2人及時逃出求救始倖免於難。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲唐姓男子去年10月潛入前妻租屋處，持預藏彈簧刀攻擊前妻與袁姓男子。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市唐姓男子與前妻離異後察覺另結新歡，數次不顧前妻申請保護令潛入租屋處，甚至毆打前妻成傷。去年10月再度潛入租屋處發現袁姓男子在屋內，竟持預藏彈簧刀朝袁男頭頸與腹部猛刺，前妻察覺後遭唐持刀攻擊胸腹等處，2人及時逃出租屋處報警求救，經急救後脫險，桃園地檢署依家暴之殺人未遂罪嫌起訴。桃園地院依傷害、違反保護令、殺人未遂等罪，判拘役50日、有期徒刑4月至8年不等，不定執行刑，仍可上訴。

檢警調查，30歲的唐姓男子與郭姓前妻育有2子，但2人相處不睦而離異，唐男自去年1月起多次潛入郭姓前妻租屋處騷擾，甚至破壞其自小客車輪胎、擋風玻璃與方向燈，郭女向法院申請保護令，法院明令唐男不得進入前妻租屋處25公尺，或對其在精神之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為。

未料，唐男仍於去年6月16日凌晨潛入租屋處，違反保護令徒手毆打前妻左臉，致使其受有左側顏面挫傷及撕裂傷、上唇挫擦瘀傷等傷害。唐男多次違反保護令，以通訊軟體LINE傳送訊息恫嚇與騷擾；同年10月14日上午9時許，唐男再度潛入郭女租屋處蹲伏門外，見袁姓男友從屋內開門，唐男頓時醋心大作，持彈簧刀反覆猛刺其頭、頸、胸部及腹部等處，致袁男左側胸部穿刺傷與血胸、左側胸壁、腹部、大腿處撕裂等傷害。

郭女聽聞袁男呼救聲，自臥室開門查看，唐男破壞臥室房門後持彈簧刀反覆猛刺前妻胸、腹部等處，導致左側創傷性氣血胸、胸壁及腹壁穿刺傷等傷害，郭女與袁男及時逃出報警求救，經救護人員緊急送醫急救始倖免於難；唐男行兇後於同日上午在新北市永和警分局投案；桃檢偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審理時，被告唐男否認部分違反保護令犯行，辯稱對於袁男並無殺人之犯意。法官認被告以暴力破壞車輛之行為，自屬對告訴人郭女實施精神上之不法侵害，被告為宣洩自身不滿情緒，於通訊軟體傳送帶有警告、嘲弄或辱罵等意味之言語文字，均已違反保護令。此外，被告對袁男行兇使用兇器具相當之危險性，不到10分鐘行刺多達14刀，依被告行為時所受之刺激、下手之情形、攻擊部位、次數、力道之輕重，法官認為被告對袁男確實有殺人之不確定故意。

法官審酌，被告心智已臻成熟，本可選擇以和平、理性溝通方式處理與告訴人郭女之間糾紛，卻訴諸肢體暴力，肇致告訴人郭女成傷，多次違反保護令，又與告訴人袁男素不相識，僅因袁出現在租屋處，一時氣憤為殺人犯行。衡量被告部分坦承、部分否認之犯後態度，除部分犯行已與告訴人郭女達成和解外，其餘犯行均未賠償告訴人郭、袁，告訴人均表示從重量刑之意見，審結依傷害、違反保護令、殺人未遂等罪，判拘役50日、判處有期徒刑4月至8年不等，不定執行刑，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

