臉書忘登出被人妻抓包！新竹男交往小三3年半　開房154次大玩SM

▲人妻發現丈夫跟小三玩SM，到汽車旅館開房154次。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名丈夫電腦忘記登出臉書帳號，人妻使用時發現丈夫跟小三的對話訊息，2人不僅出國滑雪，交往更長達3年半，到汽車旅館開房154次，憤怒提告後法院判賠25萬。

判決指出，人妻與丈夫2013年育有一名子女，2024年在家中使用共用電腦，因丈夫未登出其臉書帳號，因而無意中跳出通訊軟體Messenger訊息，人妻發現丈夫與小三對話訊息，2人相約至日本北海道滑雪，丈夫還說小三是女朋友。

人妻又在電腦中發現丈夫寫給小三的情書，稱小三「寶」傾訴愛意，且2人自2022年起即頻繁前往不同的汽車旅館消費，更有許多至桃園華泰名品城、臺北101等商場購買高價商品收據及發票，可見2人至少交往逾三年半，期間至汽車旅館發生性關係次數高達154次，還網購情趣用品（包含口交高潮液、潤滑液、跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等），甚至三次購買密錄針孔手環，於是提告求償240萬元。

2人辯稱，發票充其量僅能證明消費，無法確認2人實際進出汽車旅館，更無從推斷情趣用品是2人使用。且稱人妻婚後經常與不同異性友人聊色並有性行為，人夫為求家庭圓滿和樂仍選擇獨自隱忍，並稱人妻也有與他人數次開房間進行性行為，並有多則鹹濕對話，質問時還被人妻嗆「請問我哪裡外遇?」、「那我外遇了什麼?你有交友的權利，然後我不能交友，然後我不能阻止別人喜歡我」，並辯稱「各自有交友的權利」。

法院認為，丈夫與小三確有出境、入境並搭乘相同班機紀錄，依一般社會通念以「女朋友」稱謂，顯見2人應已發展戀愛關係，2人往來情形逾越社會通念所能容忍範圍，審酌人妻與丈夫2013年結婚，現協商離婚中，小三破壞婚姻及家庭情節重大，判丈夫與小三賠償25萬元。