　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書忘登出被人妻抓包！新竹男交往小三3年半　開房154次大玩SM

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲人妻發現丈夫跟小三玩SM，到汽車旅館開房154次。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名丈夫電腦忘記登出臉書帳號，人妻使用時發現丈夫跟小三的對話訊息，2人不僅出國滑雪，交往更長達3年半，到汽車旅館開房154次，憤怒提告後法院判賠25萬。

判決指出，人妻與丈夫2013年育有一名子女，2024年在家中使用共用電腦，因丈夫未登出其臉書帳號，因而無意中跳出通訊軟體Messenger訊息，人妻發現丈夫與小三對話訊息，2人相約至日本北海道滑雪，丈夫還說小三是女朋友。

人妻又在電腦中發現丈夫寫給小三的情書，稱小三「寶」傾訴愛意，且2人自2022年起即頻繁前往不同的汽車旅館消費，更有許多至桃園華泰名品城、臺北101等商場購買高價商品收據及發票，可見2人至少交往逾三年半，期間至汽車旅館發生性關係次數高達154次，還網購情趣用品（包含口交高潮液、潤滑液、跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等），甚至三次購買密錄針孔手環，於是提告求償240萬元。

2人辯稱，發票充其量僅能證明消費，無法確認2人實際進出汽車旅館，更無從推斷情趣用品是2人使用。且稱人妻婚後經常與不同異性友人聊色並有性行為，人夫為求家庭圓滿和樂仍選擇獨自隱忍，並稱人妻也有與他人數次開房間進行性行為，並有多則鹹濕對話，質問時還被人妻嗆「請問我哪裡外遇?」、「那我外遇了什麼?你有交友的權利，然後我不能交友，然後我不能阻止別人喜歡我」，並辯稱「各自有交友的權利」。

法院認為，丈夫與小三確有出境、入境並搭乘相同班機紀錄，依一般社會通念以「女朋友」稱謂，顯見2人應已發展戀愛關係，2人往來情形逾越社會通念所能容忍範圍，審酌人妻與丈夫2013年結婚，現協商離婚中，小三破壞婚姻及家庭情節重大，判丈夫與小三賠償25萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　台中看守所2男遭判刑

苗栗救護車跨區支援...路口慘被撞　肇事駕駛喊冤：我沒看到

彰化街頭驚傳怒吼聲！男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

快訊／土城驚傳墜樓！　女子「頭部重創」命危搶救中

通緝犯擁槍彈毒！台中警震撼彈攻堅逮人　第一視角畫面曝光

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　台中看守所2男遭判刑

苗栗救護車跨區支援...路口慘被撞　肇事駕駛喊冤：我沒看到

彰化街頭驚傳怒吼聲！男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

快訊／土城驚傳墜樓！　女子「頭部重創」命危搶救中

通緝犯擁槍彈毒！台中警震撼彈攻堅逮人　第一視角畫面曝光

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

社會熱門新聞

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

快訊／高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞死！

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

台韓大戰延長賽竟要去補習　國三生負氣離家

泰式主廚欠稅280萬　獨臂刀王背景曝光

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐

更多熱門

相關新聞

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

不少人會去汽車旅館激戰，近日有員工表示，發現很多客人不是為了「那個」跑摩鐵，打電動、唱KTV、拍抖音、直播的大有人在，甚至有的只是單純來睡覺休息。最讓他傻眼的是，還曾遇過有人特地來「寫報告」，讓他忍不住好奇，大家到汽車旅館最奇葩的理由是什麼，貼文也引發熱烈討論。

21歲女陳屍摩鐵浴室　母、姨悲痛相驗

21歲女陳屍摩鐵浴室　母、姨悲痛相驗

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

嘉義老牌MOTEL熄燈　新租客2年斥768萬卡位

嘉義老牌MOTEL熄燈　新租客2年斥768萬卡位

關鍵字：

新竹外遇臉書帳號汽車旅館法院判賠婚姻破裂

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面