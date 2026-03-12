荒廢校區變山城學習基地　台南東山水雲校區活化再現風華

▲台南市東山區吉貝耍國小水雲校區活化再利用，轉型為融合歷史文化與生態教育的山城學習基地。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南市東山區牛肉崎的吉貝耍國小水雲校區，昔日是日治時期因油礦與天然氣開採而設立的「牛山礦場員工子弟學校」，後來發展為水雲國小及東河國小水雲分校，承載著山城產業與地方成長的共同記憶。

自2002年停辦後，校區一度沉寂多年，如今在台南市教育局資源挹注及民間單位協力下重新活化，轉型為融合人文歷史、生態環境與食農教育的山城教育基地，成為閒置校園再利用的亮眼案例。

台南市長黃偉哲表示，市府近年持續盤點閒置校舍資源，透過跨局處合作及公私協力模式推動校園活化，讓原本停辦的教育空間轉型為公共資產。水雲校區的再生，不僅保存當地礦業歷史文化脈絡，也結合環境教育、食農教育與社區參與，讓教育與地方創生同步發展。未來市府將持續以永續發展為核心，深化校園與社區連結，讓教育場域成為城市文化與發展的重要節點。

教育局長鄭新輝指出，水雲校區多年來在成功大學人文社會研究中心、荒野保護協會及現任認養單位有成有限公司等團體投入修復與維護下，逐步恢復校園樣貌與空間功能。透過吉貝耍國小師生參與及社區協力，讓這座曾經沉寂的校園再度活絡，不僅保存地方歷史記憶，也成為兼具教育、文化與生態價值的學習場域。

東山區公所、吉貝耍國小與有成有限公司自去年12月起攜手舉辦「走讀牛山水雲暨東山老照片展」，將水雲校區打造成老照片常設展區，透過珍貴影像呈現昔日礦業發展與山城生活的歷史片段，吸引民眾走入山林、重新認識地方文化。

走讀導覽活動則以水雲校區為起點，串聯周邊聚落與文化景點，帶領民眾探訪牛肉崎警察官吏派出所歷史建築，以及校園旁的龍眼土窯，了解龍眼烘焙的傳統工法與地方產業故事。行程並延伸至「鬼仔洞」、「尪仔上天」、「牛山」等三條健走秘境路線，結合自然生態與在地傳說，形成東山山區極具特色的深度體驗旅程。

吉貝耍國小校長林志宏分享，近期適逢洋紅風鈴木盛開，全校師生從本校步行前往水雲校區進行戶外教學。當洋紅花海映照著綠意校園，沉寂多年的校區再次響起孩子們的笑聲。學生在自然環境中觀察季節變化、參與團隊活動，讓學習不再侷限於教室空間。

活動結束時，孩子們齊聲喊出「明年也要來！」，讓這座歷史悠久的校區再度充滿生命力，也象徵水雲校區轉型為教育與文化基地的成功。

教育局表示，未來將持續透過跨域合作與多元課程規劃，深化校園活化成果，讓水雲校區兼具歷史保存、環境教育與社區共融功能，成為山城永續學習的重要基地。