蕭敬嚴遭徐巧芯嗆「唯一不支持」　藍委：曾有錯誤評論他該檢討

▲立委廖先翔（左一）、新北市議員黃心華（左三）陪同蕭敬嚴登記參選新北市議員。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

前國民黨發言人蕭敬嚴今（12日）登記參加國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選，國民黨立委廖先翔、新北市議員黃心華出席陪同登記。但面對近日粉專政客爽開轟蕭過去言論頻攻擊國民黨、大酸黨內同志，藍委徐巧芯、葉元之更嗆「唯一不支持」。廖先翔表示，蕭敬嚴長期在深綠節目錯誤命題的情況下，沒有多做考量，因此做出一些錯誤的評論，「我想這是敬嚴要去檢討的」。

蕭敬嚴今登記參加國民黨新北第11選區議員初選，廖先翔送上象徵傳承的「接力棒」。廖先翔表示，蕭敬嚴曾代表國民黨，在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮挺身而出，這邊是新北市國民黨比較艱困的選區，雖然不順利，但可以看到一個年輕人，勇於去做挑戰的決心。

廖先翔也說，他自己在參選立委的時候，其實蕭敬嚴也是他的競爭對手，但是在初選結果之後，蕭還是全心全意地替他輔選，包括在後續的大罷免，蕭也全力支持他，在地方上爭取民眾認同，蕭敬嚴有勇於挑戰的心，相信蕭會是個代表國民黨為大家服務的好人選。

對於近日對蕭敬嚴的評論，廖先翔表示，蕭敬嚴長期以來在深綠節目的一些命題錯誤的情況下，或許他也沒有辦法多做考量，因此做出一些錯誤的評論，「那我想這是敬嚴要去檢討的」。

廖先翔也說，這部分，其實中央黨部也做相關懲處了，既然都已經懲處過了，相信他未來面對相關的評論的時候，也會更加的注意。「我相信敬嚴，對國民黨的這個心，是無庸置疑的」，他期待，一個勇於挑戰的新人，能夠繼續在地方開疆闢土，守住原本的議員的席次。