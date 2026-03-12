有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友發現，YouTube上有頻道發布大量AI生成的影片，內容宣稱高鐵、台鐵有各種長者優惠與補助，甚至鼓勵長輩「勇敢爭取」，但實際上不少資訊都是假的，可能導致乘客與工作人員發生衝突。他指出，其中還有影片觀看數已達44萬次，他呼籲大家一起檢舉，也提醒多關心家中長輩，避免誤信網路內容。

有網友在Threads發文表示，YouTube頻道「樂齡指南」製作大量AI假資訊影片，內容包含虛構的高鐵、台鐵優惠，甚至鼓勵長者出門「勇敢爭取」，他直言這些說法根本不正確，恐怕會讓長輩誤以為真的有相關福利，進而在現場與其他旅客或工作人員產生爭執。他也提到，其中一支影片已累積44萬觀看，讓他看了相當擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也說，自己點進影片留言區後更覺得可怕，因為許多人似乎深信不疑，「看了留言區，竟然很多人都相信，真的超可怕」，因此希望大家能幫忙檢舉，也提醒身邊的長輩不要輕易相信網路影片中的資訊。

假影片充斥！「百貨公司凹福利教學、搭機隱藏福利」超扯

貼文引發議論，許多人紛紛搖頭，「多關懷家中長輩平常都在看什麼，我也收過好幾次別人熱情分享的 AI 假醫生影片，跟他們說醫生是假的，還會被念『可是他講的也沒有錯』」、「還有百貨公司凹福利的教學喔～之前站櫃有遇過，對方還看開影片給我看」、「超瞎的，之前長輩看到假空服員也是在那邊說什麼搭飛機隱藏的福利，要自己爭取。」

還有網友表示，「YT會有假影片充斥，如同停車場一樣，只給停，不負責保管」、「現在大量垃圾YT頻道真的是造成很大困擾，整天都要跟親戚朋友說不是這樣的」、「擴，提醒大家，檢舉之餘按倒讚，影片不要看完，不要大量留言，才不會幫他們衝流量。」