生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通事故去年奪2858人命　降幅3.1%未達目標一半

▲▼交通部今公布交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今公布交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(12日)公布最新交通事故統計，去年30日死亡達2858人，比113年減少3.1%，未達每年降低7%目標的一半。交通部表示，機車、高齡者事故死亡較多，自摔和自撞較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重點族群研擬精進策略，加速並擴大改善幅度。

交通部政務次長陳彥伯表示，114年交通事故30日死亡人數為2858人，比113年減少92人、減幅3.1%，相較112年死亡3023人減少165人、減幅5.5%，整體死亡持續朝下降趨勢，不過減幅與原先預計每年下降7%的目標仍有一段距離，相較113年的3.1%降幅只有設定目標的將近一半，交通部與地方政府將持續就交通安全加大力度落實執行改善措施，達到設定目標。

根據行政院設定目標，每年交通事故死亡需下降７％，114年相較112年基準年死亡人數目標更要降低15%，119年交通死亡則要降低50%，139年目標則是零死亡。根據交通部今公布114年死亡人數，相較112年減少降低5.5%，降幅僅達目標的3成7。

▲▼114年交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

▲▼114年交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

▲▼114年交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

陳彥伯指出，114年整體死亡人數已有下降趨勢，各項指標顯示，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少死亡等指標都有下降趨勢，其中酒駕死亡143人較112年減少43.5%，降幅最大，兒少死亡也比112年下降22.4%，更較113年減少24.4%，皆朝減緩趨勢。

陳彥伯表示，最新統計顯示115年1月和2月交通事故A1類死亡也朝下降趨勢發展，顯示過去對道安的努力及各項改善措施達到一定成果，但因需要時間作業及努力，今年度起，交通部跟地方政府會就各種改善措施加強力度執行，將與時間賽跑，有效看到改善成果。

▲▼交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司長吳東凌指出，目前道安改善距離目標還有一段距離，114年道安表現不管是兒少、酒駕、行人死亡等降幅都達到一定程度，其中機車跟高齡者死亡較多，其次是國內交通事故型態以自摔、自撞事故比例較嚴重，包括無照駕駛情況惡化，未來將把道安改善重點放在機車族群和高齡者，透過工程、教育、執法等著手，今年度將針對重要族群研擬精進策略，推動道路改善，讓改善幅度擴大、速度加快。

此外，交通部也公布各縣市114年整年度道安表現，吳東凌表示，30日整體死亡統計部分，13個縣市政府呈現下降趨勢，不過遺憾的是，有4縣市死亡人數增加，包括新北市、基隆市、嘉義市、台南市，盼未來道安上多努力；行人死亡部分，大部分縣市也呈現下降趨勢，但仍有4縣市惡化，包括台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市。

此外，高雄市雖呈現下降趨勢，不過114年30日整體死亡人數仍有307人，為全國之冠，台南市304人居次，台中市291人位居第三。

▲▼114年交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

▲▼114年交通事故各縣市表現。（圖／交通部提供）

▲▼114年交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

吳東凌表示，針對死亡人數增加縣市，交通部透過道安聯繫會報，有直接溝通管道且有改善作為，也會討論原因和改善措施成效，共同討論有效降低死亡人數措施，其中台中市行人死亡情況相對比較嚴重，也持續關切中，希望透過建議、調整看到改善趨勢更明顯。

03/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

裡冷吊橋前撞死路人　男賠60萬緩刑2年

裡冷吊橋前撞死路人　男賠60萬緩刑2年

台8線、中橫公路裡冷路段去年發生死亡車禍，一名陳姓居民才剛下公車，就被一名李姓男子駕車撞擊，陳遭撞飛5公尺遠，倒臥在裡冷吊橋前，仍因傷重死亡。法院考量李賠償60萬元，依過失致死判6月、緩刑2年。

「巨人之手」死亡工安　工地主任獲緩刑

「巨人之手」死亡工安　工地主任獲緩刑

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉輾斃騎士

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉輾斃騎士

交通事故死亡統計機車安全高齡者無照交通部

