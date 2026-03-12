雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

記者高堂堯／南投報導

一名機車騎士11日夜間行經埔里鎮一處正在治喪的民宅前，疑因未注意前方狀況及警示設施，直接撞擊設置於路旁之靈堂棚架，導致棚架傾倒，所幸未造成人員受傷，但巨大聲響也造成喪家和周邊住戶一場虛驚。

▲機車騎士差點直接衝進埔里鎮某喪家靈堂棚架內。（圖／脆網友wu_6622提供，下同）

有網友於社群媒體PO出事發時的監視器畫面，只見喪家在自宅門口搭建靈堂，棚柱立於路肩，該名機車騎士載著另一名乘客，幾乎未減速即衝撞棚柱，險些將整個棚架撞塌，自己和同伴也連人帶車摔倒在靈堂前，其他兩台機車騎士和路人立刻上前關心，並協助肇事駕駛將機車扶起，以及將半倒的棚柱重新立起。

原PO直呼「睡覺睡到一半，碰一下很大聲，機車騎士差點直接衝進去告別式會場，這個真的騎車沒帶眼睛出門的」其他網友也紛紛大酸：「想嚇死人？還是想搶位置？」「趕投胎，急著去排隊！」

埔里警分局表示，本案警方未接獲民眾報案，經瞭解為11日晚間10時許，在埔里鎮八德路一處民宅前方發生機車騎士撞上門前的靈堂棚架；事故發生後，同行機車騎士隨即停車協助扶起倒地騎士並將棚架復原，現場未傳出有人員嚴重受傷情形。

埔里分局指出，該處靈堂係民宅治喪所搭設，已依規定申請道路使用，詳細事故經過及責任歸屬仍有待進一步查證，並呼籲民眾夜間行車應注意前方路況及警示設施，減速慢行，以維護自身及他人安全。