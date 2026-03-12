行政院拍板6大社福津貼調增23.5%　拚7月上路89萬人受益

▲▼政院院會6大社福津貼調增23.5%，拚115年7月上路。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（12日）討論衛福部提出的「6大生活津貼（補助）調整規劃」，考量物價波動，預計將低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、就學生活補助以及身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助、中低收老人生活津貼等，6大生活津貼全面調增23.5%。其中，兒少扶助增為每月最低新台幣5000元，力拚今年7月上路，受益人數達89萬人。

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



行政院長卓榮泰說，政府持續加強對弱勢群體的照顧，依照顧國民生活、保護弱勢生技、兼顧國家財政等原則，整合「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」，將六大社福津貼補助全面調增23.5%。同時強化支持弱勢家庭對兒少的照顧扶著與社會投資、消弭縣市間的區域落差，特別將弱勢及低收入戶而紹生活補助調高到至少5000元。

卓榮泰也指示衛福部儘速展開與地方政府的行政協調溝通，完成相關法規的檢討修正及各項行政準備作業，也請農業部、衛福部持續加強與立法院朝野黨團溝通，儘速完成老農年金、老農津貼以及國民年金修法，讓各項津貼與補助調整在今年7月1日同步實施。

為加強照顧弱勢，衛福部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」，自今(115)年1月至116年1月止辦理「關懷弱勢民眾加發生活補助」。本次為保障基本生活、反映物價波動，六大社福津貼全面調增23.5%，配合老農津貼及國民年金修法後同步實施，低收入戶兒童生活補助、弱勢兒少生活扶助，調升到至少每月補助5000元。

現行社福津貼為每4年定期調整，此次增列每2年期中檢討機制，且CPI成長率達3%即啟動調整。衛福部規劃，六大津貼調升配合老農津貼及國民年金修法實施日期同步實施，盼能爭取國會支持，讓津貼調升同時在今年7月上路。

衛福部指出，本次社福津貼規劃調增有三大重點：一、調增6項社福津貼額度，保障弱勢生計；二、加強兒少扶助，提供至少每月5,000元生活補助；三、縮短為每2年檢討CPI調增情形，成長率達3%即調整補助金額度。

衛福部說，社福津貼調增推估一年所需經費為335.6億，期能於今年中央政府總預算案完成法定程序後，進行預算追加，及早提升對弱勢民眾的福利照顧。