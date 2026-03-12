　
    • 　
>
政治

行政院拍板6大社福津貼調增23.5%　拚7月上路89萬人受益

▲政院院會6大社福津貼調增23.5%，拚115年7月上路。（圖／行政院提供）

▲▼政院院會6大社福津貼調增23.5%，拚115年7月上路。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（12日）討論衛福部提出的「6大生活津貼（補助）調整規劃」，考量物價波動，預計將低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、就學生活補助以及身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助、中低收老人生活津貼等，6大生活津貼全面調增23.5%。其中，兒少扶助增為每月最低新台幣5000元，力拚今年7月上路，受益人數達89萬人。

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

行政院長卓榮泰說，政府持續加強對弱勢群體的照顧，依照顧國民生活、保護弱勢生技、兼顧國家財政等原則，整合「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」，將六大社福津貼補助全面調增23.5%。同時強化支持弱勢家庭對兒少的照顧扶著與社會投資、消弭縣市間的區域落差，特別將弱勢及低收入戶而紹生活補助調高到至少5000元。

卓榮泰也指示衛福部儘速展開與地方政府的行政協調溝通，完成相關法規的檢討修正及各項行政準備作業，也請農業部、衛福部持續加強與立法院朝野黨團溝通，儘速完成老農年金、老農津貼以及國民年金修法，讓各項津貼與補助調整在今年7月1日同步實施。

為加強照顧弱勢，衛福部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」，自今(115)年1月至116年1月止辦理「關懷弱勢民眾加發生活補助」。本次為保障基本生活、反映物價波動，六大社福津貼全面調增23.5%，配合老農津貼及國民年金修法後同步實施，低收入戶兒童生活補助、弱勢兒少生活扶助，調升到至少每月補助5000元。

現行社福津貼為每4年定期調整，此次增列每2年期中檢討機制，且CPI成長率達3%即啟動調整。衛福部規劃，六大津貼調升配合老農津貼及國民年金修法實施日期同步實施，盼能爭取國會支持，讓津貼調升同時在今年7月上路。

衛福部指出，本次社福津貼規劃調增有三大重點：一、調增6項社福津貼額度，保障弱勢生計；二、加強兒少扶助，提供至少每月5,000元生活補助；三、縮短為每2年檢討CPI調增情形，成長率達3%即調整補助金額度。

衛福部說，社福津貼調增推估一年所需經費為335.6億，期能於今年中央政府總預算案完成法定程序後，進行預算追加，及早提升對弱勢民眾的福利照顧。

▲政院院會6大社福津貼調增23.5%，拚115年7月上路。（圖／行政院提供）

▲▼政院院會6大社福津貼調增23.5%，拚115年7月上路。（圖／行政院提供）

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

社福津貼調高23.5%　衛福部推新制：物價漲3%補助就加碼

社福津貼調高23.5%　衛福部推新制：物價漲3%補助就加碼

行政院今通過調整社福津貼方案，補助金額平均將提高23.5%，弱勢兒少生活扶助也統一調高到每月至少5千元，預計嘉惠89萬人；衛福部表示，將新增補助檢討機制，每2年即檢討一次，當消費者物價指數（CPI）成長率達3%便啟動調整，希望補助更能反映物價變動，維持弱勢族群基本生活品質。

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折」

川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折」

黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

美啟動337條款調查波及10台廠　經貿辦：個案調查不影響台美協定

美啟動337條款調查波及10台廠　經貿辦：個案調查不影響台美協定

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

