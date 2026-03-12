詐男1人扮9人！買家賣家都上當　粉絲搶票「竟收到白紙」氣炸

▲詐騙示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名33歲黃姓男子在臉書大玩「一人分飾9角」的戲碼，瘋狂開設假帳號，不但利用「三角詐騙」爽領高價手機與遊戲帳號，更惡劣的是，有粉絲滿心期待匯款給他買演唱會門票，拆開包裹竟然只看到「一張白紙」，當場從天堂掉進地獄，檢方查出全台共21人受害，今（12）日偵結依加重詐欺罪起訴，並向法院求處2年10月重刑。

檢警調查，黃姓男子（33歲）簡直是臉書界的「影帝」，自2025年8月起，他分別以「黃道賢」、「李森森」、「陳大天」等9個化名在社群網站出沒，他深知粉絲求票心切，或網友貪小便宜的心理，隨機尋找「獵物」上鉤。

黃男的手法是先在臉書佯稱賣貨，誘騙馬姓買家等19人匯款，同時，他又向另一批王姓賣家訂購高價手機。黃男竟無恥地要求買家將貨款直接匯入賣家的戶頭，賣家以為收到錢，便將手機寄給黃男，黃男拿到手機立刻轉手套現，一毛錢都沒出，買家錢匯了，卻遲遲等不到東西，賣家則是帳戶莫名變成詐騙人頭戶，慘遭凍結。

還有受害買家當初匯款買演唱會門票，滿心歡喜收件，結果裡面只有一張嘲諷感十足的「白紙」，氣得差點吐血。

高雄地檢署調查發現，黃男透過這種「買空賣空」的惡劣手段，短短時間內就詐得現金與財物共計44萬餘元，檢方認為黃男利用網路散布假訊息，嚴重破壞電商交易安全，且毫無悔意，偵結後建請法院合併量處2年10月以上徒刑，並沒收所有犯罪所得。