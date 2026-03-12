藍委大動作考察松指部　莊瑞雄諷：生氣這麼多天看來外交成就蠻大的

▲民進黨團幹事長、立委莊瑞雄。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰7日包機飛往日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC）的事件延燒，雖是從空軍松指部出發，但卓榮泰事後強調是私人、自費行程，引起在野黨質疑。立法院外交及國防委員會召委馬文君隨即安排今（12日）前往松指部考察，並由藍委徐巧芯帶隊。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨好像對卓榮泰赴日行程非常感興趣，還一直在生氣，生氣這麼多天，看起來外交成就蠻大的。

針對馬文君安排前往松指部考察，民進黨團幹事長莊瑞雄今（12日）受訪指出，國民黨好像對這次卓榮泰到日本的私人行程非常感興趣，「不只感興趣，還一直在生氣」，國民黨越生氣，相信這代表卓榮泰到日本的這趟行程，是台日間的外交突破，是很大的成功。

莊瑞雄表示，其實外交突破或取得一定的進展，這對朝野不同政黨或國人大家期待，應該是可以給他一點掌聲的。「我不願意，我不想去講說國民黨是在找碴啦，但是國民黨內心也很清楚，這是台日關係的一個突破」。

莊瑞雄認為，會選擇松山機場，第一個，國家最高行政首長要出門時，本來就有些維安的安排，還有交通安排。對日本來講，也不造成日本太大的困擾，所以這應該是最好的安排。國民黨今天到松指部去，「還是在生氣啦，不過他生氣了這麼多天，那看起來這個外交的成就，還算蠻大的」。