通緝犯擁槍彈毒！台中警震撼彈攻堅逮人　第一視角畫面曝光

▲特勤警破門攻堅，並投放震撼彈。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名有槍砲、毒品多項前科的郭姓男子，去年底再度因涉及槍砲案遭台中地檢署通緝，經專案小組蒐證完備，昨天（11日）由第三警分局及特勤警攻堅郭男住處，現場起獲槍枝、子彈及黑市值約百萬元的大量毒品，並當場將郭壓制逮捕，全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪移送法辦。

據查，郭男（42歲）平日無業，有槍砲及毒品等多項前科，近期又因違反槍砲彈藥刀械管制條例，去年底遭台中地檢署發布通緝。專案小組多月調查，發現郭男仍涉嫌非法持有毒品及槍械，經鎖定其藏身的北屯租屋處，昨天上午由保安警察大隊特勤中隊與第三警分局員警發動攻堅。

警方到場時，郭男躲在屋內不敢應門，小組人員當機立斷決定破門而入，由於郭疑持有槍械，具高度危險性，特勤警先是投放震撼彈，以震懾歹徒，最後在房間內找到郭男，憑藉優勢警力，迅速將其壓制上銬逮捕。

▲郭男遭壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方在場查獲火藥槍2把、16顆子彈，以及黑市值約100萬元的安非他命、依託咪酯、卡西酮及毒品咖啡包等大量毒品與分裝器具，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，將持續追查毒品來源。

▲▼警方查獲火藥槍2把、16顆子彈，以及黑市值約100萬元大量毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

