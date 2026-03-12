服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

▲大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠連續六年送優秀員工去當兵，累積至今122人 。（圖／翻攝 ）

記者任以芳／綜合報導

在外界眼中，大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠是雷厲風行的女企業家，她同時也具備深厚的擁軍情懷。今年兩會期間，董明珠接受專訪，首次分享格力電器多年來堅持選送優秀員工參軍，企業內部的全鏈條保障機制。據悉，格力已經連續6年送優秀員工進軍營，目前集團有122人參軍入伍，退役軍人有1453人。

綜合陸媒報導，自2019年起，格力電器已連續6年堅持送優秀員工進軍營，截至目前共有122人參軍入伍。董明珠表示，只要時間允許，每年的送兵儀式她都會親臨現場。

她認為，員工是企業最寶貴的財富，而送員工進軍營是對其成長的「賦能」。向部隊學管理、向軍人學作風，是培養員工軍人氣質最直接有效的方式。目前，格力電器的徵兵工作已從珠海總部升級為全國聯動，主要為部隊輸送更多優質人才。

在招聘與人才運用方面，2019年至今，該集團累計招聘退役軍人625人，目前集團現有退役軍人1453人。為了讓入伍員工安心服役，格力電器在珠海市退役軍人事務局支持下，成立退役軍人服務中心，並配備專人負責。

董明珠透露，公司已探索出「服役算工齡、退役保崗位、晉升有優先」的全鏈條保障機制。2024年，格力電器更進一步推出將部隊服役年限折算為工齡，並直接與員工薪酬福利掛鉤。

此外，格力也有幫助退役軍人員工提升學歷與技能，至今已協助56人獲得特殊工種證、50人完成學歷提升，多名員工更在技能競賽中屢獲佳績。據了解，格力電器已連續7年評選共93名「最美退役軍人」。