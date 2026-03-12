　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

▲▼ 大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠 。（圖／翻攝 ）

▲大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠連續六年送優秀員工去當兵，累積至今122人  。（圖／翻攝 ）

記者任以芳／綜合報導

在外界眼中，大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠是雷厲風行的女企業家，她同時也具備深厚的擁軍情懷。今年兩會期間，董明珠接受專訪，首次分享格力電器多年來堅持選送優秀員工參軍，企業內部的全鏈條保障機制。據悉，格力已經連續6年送優秀員工進軍營，目前集團有122人參軍入伍，退役軍人有1453人。

綜合陸媒報導，自2019年起，格力電器已連續6年堅持送優秀員工進軍營，截至目前共有122人參軍入伍。董明珠表示，只要時間允許，每年的送兵儀式她都會親臨現場。

她認為，員工是企業最寶貴的財富，而送員工進軍營是對其成長的「賦能」。向部隊學管理、向軍人學作風，是培養員工軍人氣質最直接有效的方式。目前，格力電器的徵兵工作已從珠海總部升級為全國聯動，主要為部隊輸送更多優質人才。

在招聘與人才運用方面，2019年至今，該集團累計招聘退役軍人625人，目前集團現有退役軍人1453人。為了讓入伍員工安心服役，格力電器在珠海市退役軍人事務局支持下，成立退役軍人服務中心，並配備專人負責。

董明珠透露，公司已探索出「服役算工齡、退役保崗位、晉升有優先」的全鏈條保障機制。2024年，格力電器更進一步推出將部隊服役年限折算為工齡，並直接與員工薪酬福利掛鉤。

此外，格力也有幫助退役軍人員工提升學歷與技能，至今已協助56人獲得特殊工種證、50人完成學歷提升，多名員工更在技能競賽中屢獲佳績。據了解，格力電器已連續7年評選共93名「最美退役軍人」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

無錫減重賽「贅肉換牛肉」　2400人報名...一年後見真章

39歲網紅「王炸姐」直播10分鐘猝死　醫急點救命法「3要3不要」

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣　溢價超12倍還缺貨

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店　僱媽媽打工每天付100元

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

無錫減重賽「贅肉換牛肉」　2400人報名...一年後見真章

39歲網紅「王炸姐」直播10分鐘猝死　醫急點救命法「3要3不要」

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣　溢價超12倍還缺貨

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店　僱媽媽打工每天付100元

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

【討錢不成】啃老孫痛毆90歲嬤！ 全身黑青腦出血住院

大陸熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

「王炸姐」直播10分鐘猝死！醫點出急救口訣

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣 溢價超12倍還缺貨

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工去當兵

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

無錫減重賽「贅肉換牛肉」 2400人報名...一年後見真章

更多熱門

相關新聞

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

美國總統川普預計3月底訪問北京，並與大陸國家主席習近平會面。北京大學台灣研究院院長李義虎認為，屆時對台軍售問題可能成為中美元首會談的重點之一，中美元首會談若有良性互動，對台海局勢的穩定具有積極意義。

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

迪士尼樂園飄不明氣體　7人送醫緊急疏散遊客

迪士尼樂園飄不明氣體　7人送醫緊急疏散遊客

中共「兩會」後的內外政策走向　「十五五」開局之年出現重大變化

中共「兩會」後的內外政策走向　「十五五」開局之年出現重大變化

關鍵字：

格力董明珠員工當兵人大國防

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面