郭正亮評川普：心理系角度「他有病」　說謊完全沒有道德負擔

▲前立委郭正亮 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前立委郭正亮昨天（11日）在中天新聞的政論節目「頭條開講」中，評論美國總統川普在伊朗的軍事行動。郭正亮表示，川普本來就不會認錯、不會認輸，這凸顯兩個可能，一個是川普不知道怎麼解套，第二個可能更糟糕，搞不好不記得自己前面講什麼，「我心理系畢業的角度，他有病，我不是譴責，真的有這樣的病」；郭認為，川普說謊完全沒有道德負擔，這是心理學解釋有些人為何說謊沒有感覺，因為至少會有道德壓力，他完全沒有。

政論節目的主持人在節目中提到，有關伊朗情勢，小學被美國轟炸的問題，川普前後都有不同的講法，一下說這場戰爭差不多了，但後來跟共和黨的演說時，又說是贏了但是贏的還不夠。主持人說，川普一直改口，一下說大部分軍力已被擊沉，但到底打掉伊朗幾艘船，數字也一直變。

對此，郭正亮表示，川普本來就不會認錯不會認輸，這凸顯出兩個可能，第一是真的不知道怎麼解套，一下講這個一下講那個，戰略戰術如果很清楚，自然會知道講什麼擺哪個位置。

郭正亮認為，第二個可能更糟糕，搞不好川普記不得前面講什麼，「以我心理系畢業角度，他有病，我不是譴責，真的有這樣的病，就是我不記得我以前講過什麼」。

郭正亮認為，川普說謊完全沒有道德負擔，這是心理學解釋有些人為何說謊沒有感覺，因為至少會有道德壓力，他完全沒有，居然相信伊朗偷戰斧飛彈打學校，這根本瘋了，而且華盛頓郵報跟CNN都登了，明明就座標錯誤，座標沒有更新，或是這裡不是學校，資料沒有更新，情報沒有跟上，就說會調查、會究責就好，但他就是不認輸不認錯。