政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普啟動301調查　民進黨團：遵守ART台美信賴度會增強

▲▼民進黨團幹事長、立委莊瑞雄。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長、立委莊瑞雄。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11日宣布，針對包括台灣在內的16個主要貿易夥伴啟動301條款調查。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（12日）表示，美國有很多法寶、手段，若我方遵守台美對等貿易協定（ART），台美關係信賴度會增加，也相信政府會很穩健的去因應，國人期待可以取得更好的貿易條件，增加台灣競爭力。

根據《路透社》報導，美國最高法院上個月才裁定川普先前的全球關稅計畫違法並予以廢除，重挫川普政府的貿易佈局。為了奪回談判籌碼，川普政府火速改採法源基礎更穩固的《1974年貿易法》第301條（Section 301）發動突襲，藉此重建對貿易夥伴的關稅威脅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）強硬表示，這次調查重點鎖定在「結構性產能過剩」，特別是那些製造業產能利用率低下、卻仍靠著大量補貼將廉價商品銷往美國，導致美方出現巨額貿易赤字的國家。

在這次被點名的16個貿易夥伴，包含歐盟、中國、墨西哥、越南、台灣、泰國、日本、印度、南韓、瑞士、馬來西亞、印尼、柬埔寨、孟加拉、挪威與新加坡。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今天表示，很多人會講，我方政府可不可以再跟美國談判更好的條件？國人也都期待，但不要忘記，美國貿易代表署認為談判還是有效，只是當初引用的條文被最高法院認定授權不足。

莊瑞雄指出，相信美國有很多法寶、手段，如301條款調查常常都是貿易障礙、傾銷，如果台灣跟美國談定的台美對等貿易協定（ART），台灣去遵守，變成對整個台美關係的信賴度會增強，也跟其他國家享有較好的相同待遇。

莊瑞雄說，美國現在啟動301條款調查，相信政府會很穩健地去因應，國人期待可以取得更好的貿易條件，增加台灣競爭力。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

川普301調查民進黨團莊瑞雄ART台美關稅貿易協定

