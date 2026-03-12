彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名吳姓4寶媽與她的家族成員共8人，在短短幾天內接連出現劇烈的喉嚨痛，痛到幾乎無法張嘴進食，就連吞口水也就像是刀子在割。經過轉診到衛福部彰化醫院詳細檢查，這才發現原來是遭到俗稱「食人菌」的A族鏈球菌入侵，爆發了罕見的家庭群聚感染，其中6人更因為症狀嚴重，住院治療長達6天。

▲家族8人染食人菌。（圖／彰化醫院提供）

這起群聚事件始於吳婦的8歲孩子，當時孩子昏睡一整天後醒來，就哭喊說喉嚨像被刀割一樣，結果吳婦與另3名兒女，及其大嫂和兩個女兒，總共8人陸續出現相同症狀。馬瑞杉醫師指出，A族鏈球菌主要透過飛沫傳染，年節期間親友團聚、人潮密集，都可能增加傳播風險。這次家族可能就是在聚餐時，於密閉空間內互相傳染，導致一發不可收拾。

▲家族8人染食人菌。（圖／彰化醫院提供）

馬醫師進一步解釋，A族鏈球菌之所以被稱為「食人菌」，是因為它不只攻擊喉嚨黏膜，嚴重時還會侵入皮膚軟組織，引發壞死性筋膜炎，彷彿在「啃食」人體組織。雖然國內目前沒有大規模流行，但近期日本有升溫趨勢，民眾出國旅遊返台後也需特別留意。他強調，感染後若未妥善治療，可能併發猩紅熱、風濕熱，甚至引發致死率高達3至5成的毒性休克症候群，絕對不能掉以輕心。

馬瑞杉強調，對抗「食人菌」最好的方式就是做好個人防護。出入公共場所務必佩戴口罩、勤洗手。一旦出現喉嚨劇痛、高燒不退等症狀，應立即就醫。

▲彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉提醒民眾，若確診為A族鏈球菌感染，務必遵照醫囑完成10天的抗生素療程，即使症狀好轉也不能擅自停藥，否則不僅可能復發，還可能產生抗藥性，讓治療變得更加困難。保護自己，也保護家人，才能避免「喉嚨痛」演變成危及性命的重大危機。