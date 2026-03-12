　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名吳姓4寶媽與她的家族成員共8人，在短短幾天內接連出現劇烈的喉嚨痛，痛到幾乎無法張嘴進食，就連吞口水也就像是刀子在割。經過轉診到衛福部彰化醫院詳細檢查，這才發現原來是遭到俗稱「食人菌」的A族鏈球菌入侵，爆發了罕見的家庭群聚感染，其中6人更因為症狀嚴重，住院治療長達6天。

▲家族8人染食人菌。（圖／彰化醫院提供）

▲家族8人染食人菌。（圖／彰化醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這起群聚事件始於吳婦的8歲孩子，當時孩子昏睡一整天後醒來，就哭喊說喉嚨像被刀割一樣，結果吳婦與另3名兒女，及其大嫂和兩個女兒，總共8人陸續出現相同症狀。馬瑞杉醫師指出，A族鏈球菌主要透過飛沫傳染，年節期間親友團聚、人潮密集，都可能增加傳播風險。這次家族可能就是在聚餐時，於密閉空間內互相傳染，導致一發不可收拾。

▲家族8人染食人菌。（圖／彰化醫院提供）

▲家族8人染食人菌。（圖／彰化醫院提供）

馬醫師進一步解釋，A族鏈球菌之所以被稱為「食人菌」，是因為它不只攻擊喉嚨黏膜，嚴重時還會侵入皮膚軟組織，引發壞死性筋膜炎，彷彿在「啃食」人體組織。雖然國內目前沒有大規模流行，但近期日本有升溫趨勢，民眾出國旅遊返台後也需特別留意。他強調，感染後若未妥善治療，可能併發猩紅熱、風濕熱，甚至引發致死率高達3至5成的毒性休克症候群，絕對不能掉以輕心。

馬瑞杉強調，對抗「食人菌」最好的方式就是做好個人防護。出入公共場所務必佩戴口罩、勤洗手。一旦出現喉嚨劇痛、高燒不退等症狀，應立即就醫。

▲家族8人染食人菌。（圖／彰化醫院提供）

▲彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉提醒民眾，若確診為A族鏈球菌感染，務必遵照醫囑完成10天的抗生素療程，即使症狀好轉也不能擅自停藥，否則不僅可能復發，還可能產生抗藥性，讓治療變得更加困難。保護自己，也保護家人，才能避免「喉嚨痛」演變成危及性命的重大危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

交通事故去年奪2858人命　降幅3.1%未達目標一半

高中以下私校兼任教師鐘點費無保障　全教總促修法：比照公立

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

10個超輕鬆「減碳小習慣」　不用跨出舒適圈也能隨手愛地球

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

交通事故去年奪2858人命　降幅3.1%未達目標一半

高中以下私校兼任教師鐘點費無保障　全教總促修法：比照公立

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

10個超輕鬆「減碳小習慣」　不用跨出舒適圈也能隨手愛地球

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

21民進黨中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

【開罰扣照GG了】紅牌重機慢車道野蠻超車　擊落21歲騎士還肇逃

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

剩7℃！　強冷空氣又來了

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

快訊／今彩539頭獎開出2注

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

10縣市再探10℃　氣象署：明天風很大

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

停車場見「4箭頭指3人」超問號！　實際用途曝光

更多熱門

相關新聞

彰化男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

彰化男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

彰化市一名男子日前在彰化分局民族路派出所前突然情緒失控，坐在派出所前的大馬路旁崩潰咆哮怒吼，巨大聲響驚動值班台員警。員警見狀立即上前關懷，化身「心靈捕手」蹲下身耐心傾聽陪伴，成功安撫男子情緒，並引導他就醫，避免可能的危機發生。

藍委大動作考察松指部　莊瑞雄諷：生氣這麼多天看來外交成就蠻大的

藍委大動作考察松指部　莊瑞雄諷：生氣這麼多天看來外交成就蠻大的

屏東男毒駕撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

屏東男毒駕撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

關鍵字：

彰化喉嚨痛食人菌彰化醫院日本A族鏈球菌影音

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面