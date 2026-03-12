又見嬰兒「人生被地獄開局」　無知媽賣1產品：表情很舒服！醫怒了

▲寶寶一出生就吸氧氣，讓醫師怒了！（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名媽媽分享，寶寶從月子中心開始吸氧，還形容孩子吸氧時表情很舒服。貼文曝光後，引來「流氓中醫師」怒批，成人過量吸入都可能造成氧中毒與肺部損傷，更何況是嬰兒。其他醫師也提醒，恐造成視網膜病變、神經發育問題。不料該名媽媽回嗆網友無知，甚至被發現疑似是販售氧氣機的業者。

臉書粉專「流氓中醫師的極道診間」指出，最近在Threads上看到一篇貼文，一名家長分享自家寶寶從月子中心開始就接觸氧氣機，如今已經5個多月。家長還形容，每次看到寶寶吸氧時的表情，都像是知道那是好東西，「看起來很舒服」，甚至會盯著裝置看，讓她覺得模樣相當可愛。

對此，「流氓中醫師」嚴厲表示，高濃度氧氣對人體是有害的，不只是嬰兒，就算成人吸入過量也可能造成氧中毒與肺部損傷，更何況是身體尚未發育完全的嬰兒。他強調，隨意讓寶寶吸氧可能帶來嚴重後果，家長不應該把這類設備當成日常使用。

事實上，留言區也有醫師出面解釋，嬰兒的抗氧化系統尚未發育成熟，一旦長時間暴露在高濃度氧氣環境中，體內會產生大量「活性氧」，這些自由基會攻擊細胞，可能導致器官損傷、基因變異，甚至造成視網膜病變、支氣管肺發育不良、神經發育障礙與呼吸調控異常。

未料這名媽媽不但沒反省，還回嘴眾人無知，「我也認識不少醫師，你不要擔心，我只是還沒接觸過而已！」一番言論再度讓「流氓中醫師」怒轟，「只能說該位失責的媽媽這種自以為是、拿自己的無知戰醫療專業人士的心態與行為實在令人髮指。」

最後，「流氓中醫師」也發現，其實該名媽媽就是賣氧氣機的業者，「隨便就把商品用在寶寶身上，完全沒考慮該商品對寶寶是否有害，只想在那邊吹噓自己賣的商品有多好」，此舉非常不可取。

媽急關閉帳號！網心疼：拜託不要殘害孩子

文章曝光後，網友發現媽媽已緊急關閉Threads帳號，「這位媽媽已經設定不公開」、「這個媽媽非常堅持自己是對的」、「可以提告虐兒嗎」、「還有聽過身邊有媽媽出生就餵蛋白粉…走火入魔」、「已經有醫生檢舉這位媽媽兒虐了」、「拜託不要殘害孩子好嗎」。