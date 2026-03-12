　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中以下私校兼任教師鐘點費無保障　全教總促修法：比照公立

▲▼全教總呼籲教育部立即修法，明訂私校勞動標準，包括授課節數，並提升薪資與退休保障。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總呼籲教育部立即修法，明訂私校勞動標準，包括授課節數，並提升薪資與退休保障。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管教育部已經明訂私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，但全教總今（12日）指出，高中以下私校卻被「放生」，強烈要求高中以下教師兼任鐘點費應比照公立，並提出三點主張，呼籲教育部修法明訂私校授課節數，全面提升薪資與退休保障，還給私校教師應有尊嚴。

教育部去年修正法規，明訂114學年私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」。全教總不滿獨漏高中以下私校教師，今天邀請林宜瑾與蔡春綢兩名立委，要求教育部不要放任黑心私校剝削，並呼籲修法明訂私校勞動標準，終結血汗校園。

全教總理事長侯俊良表示，教育部從114年起保障私立大專兼任教師鐘點費不低於公校，但高中以下私校卻被「放生」，更糟糕的是，私校為節省人事成本，經常大量聘用兼任或代課教師，若無國家法規的強制底線，教師只能任由校方宰割，可能讓黑心校方肆意增加工時，或獨斷苛扣超鐘點費，導致私校淪為血汗工廠。

▲▼全教總呼籲教育部立即修法，明訂私校勞動標準，包括授課節數，並提升薪資與退休保障。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總呼籲教育部立即修法，明訂私校勞動標準。（圖／記者許敏溶攝）

因此，全教總提出三大勞權改革主張，要求教育部修法明訂私校授課節數，全面提升薪資與退休保障。侯俊良補充說明，應該修正「高級中等教育法」第32條，明文規定私立高中職教師每周授課節數標準，並落實「教師待遇條例」，讓私校教師「學術研究加給」依法比照公立學校，嚴禁校方以財務為由隨意打折。

立委林宜瑾則指出，同樣是教師，勞動條件卻大不同，大致是公學優於私校，正式教師又優於兼任教師，而最被忽視的是私校教師，尤其是兼任教師。而教育部去年就開始保障私立大專兼任教師鐘點費不得低於公立學校，但政策還停留在大專層級，所以她也承諾，會積極督促教育部就私立學校校務發展、財政收支、教學品質、教師結構等等問題進行盤點，並要求教育部針對上述問題儘早給出改革方案和時程。

03/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

總統賴清德3日在台北國際書展致詞時提及，「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引起全國教育產業總工會不滿，認為總統在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，應向全台教師道歉。未料，全教產臉書遭到大批綠營支持者灌爆「這麼愛斷章取義，閱讀能力有問題的是你們吧」、「當老師還讀不懂總統這話的意思，要不要出來道歉啊」、「完美示範什麼叫爛老師」、「造謠斷章取義丟不丟臉」。

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

20縣市推免費午餐　全教總批「教育財政隱形殺手」

20縣市推免費午餐　全教總批「教育財政隱形殺手」

質疑教師解聘新制「毀師滅校」　全教總：應建立濫訴過濾門檻

質疑教師解聘新制「毀師滅校」　全教總：應建立濫訴過濾門檻

全教總私立高中職教師兼任鐘點費

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

