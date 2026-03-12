高中以下私校兼任教師鐘點費無保障　全教總促修法：比照公立

▲全教總呼籲教育部立即修法，明訂私校勞動標準，包括授課節數，並提升薪資與退休保障。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管教育部已經明訂私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，但全教總今（12日）指出，高中以下私校卻被「放生」，強烈要求高中以下教師兼任鐘點費應比照公立，並提出三點主張，呼籲教育部修法明訂私校授課節數，全面提升薪資與退休保障，還給私校教師應有尊嚴。

教育部去年修正法規，明訂114學年私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」。全教總不滿獨漏高中以下私校教師，今天邀請林宜瑾與蔡春綢兩名立委，要求教育部不要放任黑心私校剝削，並呼籲修法明訂私校勞動標準，終結血汗校園。

全教總理事長侯俊良表示，教育部從114年起保障私立大專兼任教師鐘點費不低於公校，但高中以下私校卻被「放生」，更糟糕的是，私校為節省人事成本，經常大量聘用兼任或代課教師，若無國家法規的強制底線，教師只能任由校方宰割，可能讓黑心校方肆意增加工時，或獨斷苛扣超鐘點費，導致私校淪為血汗工廠。

因此，全教總提出三大勞權改革主張，要求教育部修法明訂私校授課節數，全面提升薪資與退休保障。侯俊良補充說明，應該修正「高級中等教育法」第32條，明文規定私立高中職教師每周授課節數標準，並落實「教師待遇條例」，讓私校教師「學術研究加給」依法比照公立學校，嚴禁校方以財務為由隨意打折。

立委林宜瑾則指出，同樣是教師，勞動條件卻大不同，大致是公學優於私校，正式教師又優於兼任教師，而最被忽視的是私校教師，尤其是兼任教師。而教育部去年就開始保障私立大專兼任教師鐘點費不得低於公立學校，但政策還停留在大專層級，所以她也承諾，會積極督促教育部就私立學校校務發展、財政收支、教學品質、教師結構等等問題進行盤點，並要求教育部針對上述問題儘早給出改革方案和時程。