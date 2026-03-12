　
大陸 大陸焦點 特派現場

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）正轉向「掠奪性模式， 反映戰略焦慮與內部政治變化。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

近年國際關係與戰略研究領域中，一項日益受到關注的議題是美國霸權性質的轉變。張家棟指出，無論在大陸或美國學界，越來越多觀點認為，美國正從冷戰後以提供公共產品為特徵、試圖維持「仁慈霸權」形象的模式，逐漸轉向依靠強權追求自身利益的「掠奪性霸權」。

陸媒《環球時報》報導，復旦大學美國研究中心教授張家棟分析，美國政策轉向主要可從三個層面理解。首先，基於力量相對衰落的嚴重認知焦慮。拜登政府認為美國依然強大，但川普政府卻覺得美國淪為一個「正在衰落的國家」，不再是當年獨一無二的霸權國家。習慣於「單極時刻」的美國決策層，無法以平常心看待其他國家的群體性崛起。

張家棟解釋，「美國的焦慮並不源於其絕對實力的全面衰退。美國的焦慮源於相對優勢被壓縮後所產生的恐慌感。」當現有的多邊機制和自由貿易規「無法確保」美國永遠穩居絕對優勢的金字塔尖時，美國的戰略邏輯便從提升自身競爭力退化為打壓競爭對手的潛力。這種試圖通過政治和行政強制力來扭轉經濟規律的「小院高牆」，開始「應激性的掠奪。」

第二是美國國內興起的「受害者敘事」。張家棟表示，近年部分美國政治論述認為經濟全球化使美國利益受損，但若從歷史角度觀察，冷戰結束後的全球經濟體系中，美國實際上是主要受益者之一。

他指出，在20世紀80年代末至90年代初，日本與德國經濟曾快速崛起，一度被視為對美國的主要挑戰。然而隨著全球化深化，美國憑藉在金融、科技與數位經濟領域的優勢，逐漸占據全球價值鏈高端地位。如今，美國經濟規模已遠超當年兩大競爭對手的總和。在此背景下，美國將自身描述為國際體系的「受害者」，這不僅是對歷史的扭曲，更是粉飾掠奪性政策的一塊遮羞布。

第三個原因則與美國國內政治變化有關。美國極右派主導世界、重塑零和博弈的政治衝動。在極右翼的戰略框架下，盟友被視為可以隨時敲詐的提款機，多邊機構被視為阻礙美國發揮實力的絆腳石。美國眼裡的霸權就不再是維護國際體系穩定的責任，而是肆意收割全球財富的特許工具。

在此背景下，張家棟認為，「從長週期的霸權興衰史來看，美國的掠奪性霸權行徑不僅在道德上是破產的，在戰略上也將是不可持續的。」霸權的維持必須建立在一定程度的合法性與公共產品供給之上，純粹依靠壓榨和掠奪的收保護費模式，必然會導致國際社會離心力的急劇上升。

他分析，美國當前的政策實踐，以前所未有的速度揮霍其二戰後積累的軟實力。不僅逼迫競爭對手加快自主創新的步伐，也在迫使其歐洲、亞洲盟友開始尋求戰略自主和供應鏈的多元化，以對衝美國政策的不可預測性。

張家棟指出，「美國的掠奪性霸權更像是一種周期性現象。這種政策模式必然會走向死胡同。在未來某個歷史節點，外部壓力與內部代價將迫使美國進行新的戰略轉型。」

他也預測，至於下一次轉型是走向更加孤立的收縮，還是在痛定思痛後回歸理性與多邊主義，將取決於美國國內政治與國際環境之間的互動狀態

