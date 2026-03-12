美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

▲六名於科威特殉職的美國陸軍第103後勤司令部官兵遺體，於多佛（Dover）舉行移靈儀式。（圖／路透）



記者張方瑀 ／綜合報導

伊朗1日清晨對美軍駐科威特基地發動無人機襲擊，其傷亡嚴重程度遠超先前公布的資訊，除造成6名美軍官兵殉職外，更有數十人遭受重創，傷勢包括腦部創傷、灼傷，以及砲彈爆炸瞬間造成的破片傷，其中至少一名官兵可能面臨截肢。

戰術中心遭轟炸 慘烈現場曝光

根據CBS報導，消息人士描述，美軍位於科威特城郊外舒艾拜港（Shuaiba port）的戰術行動中心3月1日遭到襲擊，現場隨即陷入一片混亂。爆炸後的濃煙迅速瀰漫整棟建築，導致搜救受困人員的行動極為困難。

截至10日晚間，仍有30多名官兵因該次襲擊所受傷勢留在醫院治療。

其中1人在聖安東尼奧（San Antonio）的布魯克陸軍醫療中心，12人在華盛頓特區郊區的華特里德醫療中心，另有約25人則在德國的蘭茲圖地區醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center）接受檢查。

傷患緊急撤離 逾百名醫護支援

據了解，有約20名官兵10日搭乘C-17軍用運輸機抵達德國蘭茲圖，軍方將其傷勢列為「緊急」且需撤離治療，傷情包含創傷性腦損傷、腦震盪與記憶喪失。消息人士指出，為了應對龐大傷患，已有超過100名醫護人員被派往德國蘭茲圖協助。

國防部官員最初並未具體說明科威特襲擊的受傷總人數，僅在1日當天表示有5人重傷，以及另有數人受輕微破片傷（shrapnel wounds）與腦震盪。事實上，當時還有兩名官兵在襲擊後一度失蹤，隨後才在瓦礫堆中被尋獲。

五角大廈：攔截多數威脅 憾仍有「漏網之魚」

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週在五角大廈說明，儘管美軍具備強大的防空系統，但面對大量襲來的威脅，遺憾仍有極少數被稱為「漏網之魚」的武器穿透防線。

他直言，在那起案例中，武器偏偏擊中了已經強化防禦的戰術行動中心，而這些武器的威力非常強大。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）於10日表示，截至目前約有140名美軍官兵受傷，其中絕大多數為輕傷，已有108人重返崗位，另有8人仍被列為重傷並接受最高等級醫療照護。

此外，3月1日當天在沙烏地阿拉伯發生的另一場襲擊中，也導致至少一名美國人喪生，但該場攻擊的確切受傷人數目前尚不明確。