　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

▲▼六名於科威特殉職的美國陸軍第103後勤司令部官兵遺體，於多佛（Dover）舉行移靈儀式。（圖／路透）

▲六名於科威特殉職的美國陸軍第103後勤司令部官兵遺體，於多佛（Dover）舉行移靈儀式。（圖／路透）

記者張方瑀 ／綜合報導

伊朗1日清晨對美軍駐科威特基地發動無人機襲擊，其傷亡嚴重程度遠超先前公布的資訊，除造成6名美軍官兵殉職外，更有數十人遭受重創，傷勢包括腦部創傷、灼傷，以及砲彈爆炸瞬間造成的破片傷，其中至少一名官兵可能面臨截肢。

戰術中心遭轟炸　慘烈現場曝光

根據CBS報導，消息人士描述，美軍位於科威特城郊外舒艾拜港（Shuaiba port）的戰術行動中心3月1日遭到襲擊，現場隨即陷入一片混亂。爆炸後的濃煙迅速瀰漫整棟建築，導致搜救受困人員的行動極為困難。

截至10日晚間，仍有30多名官兵因該次襲擊所受傷勢留在醫院治療。

其中1人在聖安東尼奧（San Antonio）的布魯克陸軍醫療中心，12人在華盛頓特區郊區的華特里德醫療中心，另有約25人則在德國的蘭茲圖地區醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center）接受檢查。

傷患緊急撤離　逾百名醫護支援

據了解，有約20名官兵10日搭乘C-17軍用運輸機抵達德國蘭茲圖，軍方將其傷勢列為「緊急」且需撤離治療，傷情包含創傷性腦損傷、腦震盪與記憶喪失。消息人士指出，為了應對龐大傷患，已有超過100名醫護人員被派往德國蘭茲圖協助。

國防部官員最初並未具體說明科威特襲擊的受傷總人數，僅在1日當天表示有5人重傷，以及另有數人受輕微破片傷（shrapnel wounds）與腦震盪。事實上，當時還有兩名官兵在襲擊後一度失蹤，隨後才在瓦礫堆中被尋獲。

五角大廈：攔截多數威脅　憾仍有「漏網之魚」

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週在五角大廈說明，儘管美軍具備強大的防空系統，但面對大量襲來的威脅，遺憾仍有極少數被稱為「漏網之魚」的武器穿透防線。

他直言，在那起案例中，武器偏偏擊中了已經強化防禦的戰術行動中心，而這些武器的威力非常強大。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）於10日表示，截至目前約有140名美軍官兵受傷，其中絕大多數為輕傷，已有108人重返崗位，另有8人仍被列為重傷並接受最高等級醫療照護。

此外，3月1日當天在沙烏地阿拉伯發生的另一場襲擊中，也導致至少一名美國人喪生，但該場攻擊的確切受傷人數目前尚不明確。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

路邊摘花「差點害死婚禮賓客」　新娘上網一看嚇壞：是劇毒！

女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

路邊摘花「差點害死婚禮賓客」　新娘上網一看嚇壞：是劇毒！

女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

21民進黨中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

國際熱門新聞

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

即／波斯灣2油輪燒成火球　伊朗證實攻擊

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗威脅攻擊荷莫茲海峽：準備長期消耗戰　將摧毀全球經濟

伊朗總統鬆口！　開出「3大停戰前提」

溫和通膨難敵戰火恐懼！美股跌近300點　台積電勁揚逾2%

川普：戰爭將很快結束

川普：伊朗沒剩目標可攻擊了

更多熱門

相關新聞

女網紅全家離開杜拜　沒帶寵物犬挨轟

女網紅全家離開杜拜　沒帶寵物犬挨轟

中東局勢緊張許多外籍人士決定逃離杜拜，卻導致大量寵物被遺落在街頭，法國32歲女網紅布西亞加(Maddy Burciaga)近來也在網路上透露，她決定帶著全家遠離杜拜搬到模里西斯(Mauritius)，卻因為沒有攜帶寵物犬而挨轟。

郭正亮評川普：他有病　說謊完全沒有道德負擔

郭正亮評川普：他有病　說謊完全沒有道德負擔

陸學者：美國轉向掠奪霸權收割全球財富

陸學者：美國轉向掠奪霸權收割全球財富

川普啟動301調查　民進黨團：相信政府會穩健因應

川普啟動301調查　民進黨團：相信政府會穩健因應

伊朗恐攻擊加州　美末日飛機現蹤加州上空

伊朗恐攻擊加州　美末日飛機現蹤加州上空

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列科威特美軍

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面