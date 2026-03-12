媒體創辦人曾過勞暈倒　堅持執行睡前儀式卸載大腦壓力

▲想在白天擁有好精力，夜晚執行睡前儀式可幫助睡得更好。（圖／pexels）

2007年的一天，全球媒體巨擘《赫芬頓郵報》創辦人阿里安娜·赫芬頓在辦公室突然暈倒，醒來時她發現自己倒在血泊中，顴骨摔裂、眼角縫了五針，而起因僅是長期過勞與睡眠不足而過勞暈倒，這次與死神擦身而過的經驗，讓她徹底重新定義「成功」，她發現，真正的頂尖菁英並非靠燃燒生命換取成就，而是透過優質的睡眠管理來強化大腦性能，自此後她便積極在全球推廣優質睡眠，其中，第一步就是學會睡前的「大腦卸載」。

赫芬頓指出，許多人將「少睡」視為奮鬥的標誌，這其實是很大的誤解，在她的觀察中，全球最強悍的領袖之所以能保持精準決策，是因為他們視睡眠為最高級的自律，若想在白天擁有100%的產出，夜晚就必須執行徹底的斷電儀式，她認為，睡眠品質直接決定了一個人的競爭力上限。

成功人士之所以能安穩入睡，是因為他們懂得利用「大腦卸載」來終結焦慮，當人的壓力帶大，大腦會盤旋未完成的任務，產生所謂的背景雜音，一直在腦袋中反覆出現影響睡眠品質，因此她建議要有好的睡眠前，就要先把大腦壓力卸載，她推薦以下3個方法。

預寫清單：在床頭準備筆記本，寫下隔天最重要的三件待辦事項，當你寫下來的瞬間，大腦會接收到「任務已存檔」的訊號，從而釋放緊繃的神經。

感恩筆記：記錄三件當天值得感激的小事，赫芬頓強調，這能強迫大腦從「解決問題模式」切換到「接收富足模式」，在潛意識中植入成功者的正向基因。

聖殿法則：把數位焦慮擋在門外，除了心理上的卸載，物性上的隔離也至關重要，赫芬頓嚴格遵守「手機不進臥室」的原則，她將臥室視為恢復能量的聖殿，「如果你睡前最後一刻還在刷社群訊息，那你就是在邀請全世界的壓力進入你的被窩。」她指出，戒掉睡前滑手機的壞習慣，是找回大腦主權的第一步。

透過睡前儀式幫大腦減壓，不僅能減少焦慮與雜念，才能幫助身體進入真正的深層修復狀態，對現代人維持高效率與長期競爭力有幫助，她也提醒真正能走得長遠的人，往往不是犧牲睡眠的人，而是懂得善用睡眠管理、讓身心保持最佳狀態的人。