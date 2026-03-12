　
媒體創辦人曾過勞暈倒　堅持執行睡前儀式卸載大腦壓力

▲▼優質睡眠,大腦,減壓。（圖／pexels）

▲想在白天擁有好精力，夜晚執行睡前儀式可幫助睡得更好。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

2007年的一天，全球媒體巨擘《赫芬頓郵報》創辦人阿里安娜·赫芬頓在辦公室突然暈倒，醒來時她發現自己倒在血泊中，顴骨摔裂、眼角縫了五針，而起因僅是長期過勞與睡眠不足而過勞暈倒，這次與死神擦身而過的經驗，讓她徹底重新定義「成功」，她發現，真正的頂尖菁英並非靠燃燒生命換取成就，而是透過優質的睡眠管理來強化大腦性能，自此後她便積極在全球推廣優質睡眠，其中，第一步就是學會睡前的「大腦卸載」。

赫芬頓指出，許多人將「少睡」視為奮鬥的標誌，這其實是很大的誤解，在她的觀察中，全球最強悍的領袖之所以能保持精準決策，是因為他們視睡眠為最高級的自律，若想在白天擁有100%的產出，夜晚就必須執行徹底的斷電儀式，她認為，睡眠品質直接決定了一個人的競爭力上限。

成功人士之所以能安穩入睡，是因為他們懂得利用「大腦卸載」來終結焦慮，當人的壓力帶大，大腦會盤旋未完成的任務，產生所謂的背景雜音，一直在腦袋中反覆出現影響睡眠品質，因此她建議要有好的睡眠前，就要先把大腦壓力卸載，她推薦以下3個方法。

預寫清單：在床頭準備筆記本，寫下隔天最重要的三件待辦事項，當你寫下來的瞬間，大腦會接收到「任務已存檔」的訊號，從而釋放緊繃的神經。

感恩筆記：記錄三件當天值得感激的小事，赫芬頓強調，這能強迫大腦從「解決問題模式」切換到「接收富足模式」，在潛意識中植入成功者的正向基因。

聖殿法則：把數位焦慮擋在門外，除了心理上的卸載，物性上的隔離也至關重要，赫芬頓嚴格遵守「手機不進臥室」的原則，她將臥室視為恢復能量的聖殿，「如果你睡前最後一刻還在刷社群訊息，那你就是在邀請全世界的壓力進入你的被窩。」她指出，戒掉睡前滑手機的壞習慣，是找回大腦主權的第一步。

透過睡前儀式幫大腦減壓，不僅能減少焦慮與雜念，才能幫助身體進入真正的深層修復狀態，對現代人維持高效率與長期競爭力有幫助，她也提醒真正能走得長遠的人，往往不是犧牲睡眠的人，而是懂得善用睡眠管理、讓身心保持最佳狀態的人。

03/10 全台詐欺最新數據

相關新聞

接納那20%的缺陷　才是人生高手

接納那20%的缺陷　才是人生高手

「完美主義」總是跟成功人士聯想在一起，但這樣的想法往往造就出離幸福越遠、無法快樂的更多人，總覺得自己已經如此努力，卻對自己理想人生的樣貌總有差距，好像很多事情無法控制，卻總是出現壞的結果。心理學專家表示，其實多半這種無力感，都是自己給自己的壓力，「人生不要只想做到100分，80分就很好了」。

「低內耗瘦身」10招讓身體自然進入燃脂節奏

「低內耗瘦身」10招讓身體自然進入燃脂節奏

醫示警11點吃雞排「脂肪變防彈衣」　激推2款神級宵夜

醫示警11點吃雞排「脂肪變防彈衣」　激推2款神級宵夜

心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

「走路講電話會停下」恐是失智警訊！醫1招自測大腦退化

「走路講電話會停下」恐是失智警訊！醫1招自測大腦退化

優質睡眠大腦減壓

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

