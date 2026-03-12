　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳「台人在中東被中國使館救」　財經網美：誰信誰腦子進水

▲▼美國和以色列對伊朗發動空襲後，中東各國封鎖領空，主要樞紐機場關閉，導致全球航班陷入癱瘓。（圖／路透）

▲美國和以色列對伊朗發動空襲後，中東各國封鎖領空+。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

Threads近期出現不少聲稱「台灣人在中東被中國使館救援」的貼文，財經網美胡采蘋就在臉書直言，這類消息漏洞百出，畢竟有的聲稱拿「台胞證」被救，甚至還出現AI生成的「比臉大」護照合照，「誰信誰腦子進水，活人智力測驗。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」指出，Threads上最近「一大堆中共網軍非常迷戀製造一些『台灣人在中東被中國使館救援』的假消息」，而內容常常漏洞百出，例如有人稱自己拿台胞證被救，「去中東誰用台胞證？」甚至還有AI生成的誇張護照照片。

她認為，這類訊息其實反映出網軍被某種敘事洗腦，「那就是因為他們看太多戰狼電影，被洗腦到相信『拿一本中國護照，就有一個強大的祖國在你身後，天涯海角都會去救你』的敘事」。

她也進一步分析，人們造謠往往脫離不了自己認知的世界，「人類的造謠其實脫離不了他腦內認知的世界，他活在怎樣的世界就會造怎樣的謠」。例如近期有人討論國際局勢時，動不動就說中國會趁機攻打台灣，但她直言，「事實上人家第一件事就是趕快保全自己在伊朗的資產，以及銷毀金援、軍援伊朗的證據，人家真的沒空理你啊」。

中國使館若真神　怎沒救泰北被綁架中國人？

胡采蘋也質疑，如果中國使館真的如此神通廣大，很多事件就不會發生。她舉例說，「那泰北柬埔寨那麼多被綁架的中國人怎麼沒人去救」，甚至不少案件最後還是靠美國FBI調查才有進展。她還提到，「非洲那麼多一帶一路工程師被綁架，怎麼沒有人救他們，還出了那麼多命案？」

她也回顧過去事件，像是俄羅斯入侵烏克蘭時，不少中國留學生一度受困，「俄羅斯還是中共大哥欸，誰去救他們了？」另外華為財務長孟晚舟2018年在加拿大被捕，一直到2021年才獲釋，「還是因為跟伊朗做生意才被逮捕，請問當時誰去救她了？」

胡采蘋最後也直白表示，如果連自己國民的問題都處理不好，「自己的人都弄不出來，就別讓網軍造這些丟人現眼的謠言了」，更酸「誰信誰腦子進水，活人智力測驗」。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高鐵「樂齡隱藏福利」AI影片是假的　官方打臉：惡意煽動旅客

近期網路流傳AI影片「樂齡指南」，宣稱台灣高鐵提供敬老旅客「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位、免費升等」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」，高鐵公司今(10日)發聲明澄清，影片內容均為虛假不實，更惡意煽動敬老旅客，造成服務混亂，呼籲民眾勿上當受騙。

藥師林士峰喊「護照不如台胞證」　民進黨團：互比沒有必要

《追殺比爾》名導昆汀遭傳「死於飛彈襲擊」　火速闢謠

陸新增「土庫曼口岸」港澳台可申請撤離

陸駐以使館撤離登記納台胞證　台灣安全單位籲：別誤上賊船

關鍵字：

標籤:中共網軍台胞證中國使館中東救援假消息

