徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

▲立委廖先翔（左一）、新北市議員黃心華（左三）陪同蕭敬嚴登記參選新北市議員。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

九合一選舉將於年底登場，國民黨前發言人蕭敬嚴投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選；不過他的參選，引發國民黨立委徐巧芯和葉元之開轟，喊話不要投給蕭。蕭敬嚴今（12日）受訪時表示，選舉本來就會有人支持也會有人不支持，但黨內初選才剛開始，黨內就出現這種抹黑的奧步、霸凌的手段出現，希望競爭者可以自重。

粉專「政客爽」11日以長文開戰蕭敬嚴，盤點昔日蕭敬嚴上綠營政論節目攻擊黨內的言論，立委徐巧芯、羅智強、葉元之、傅崐萁都曾遭到蕭敬嚴批評，政客爽痛批「到底哪來的臉，代表國民黨選議員」？徐巧芯、葉元之也轉發該貼文開轟。

蕭敬嚴今一早到新北市黨部登記參選黨內初選，對於粉專的言論，以及藍委的不滿，蕭敬嚴表示，選舉有人支持也會有人不支持，也會有人喜歡、有人不喜歡；黨內初選才剛開始，待會才要上去登記，就有一些黨內的這種抹黑的奧步出現，這種霸凌的手段，希望競爭者可以自重。

當媒體再接著問，對於徐巧芯不支持他參選，是否會與她溝通？或調整自己的發言？蕭敬嚴則再重複強調， 選舉本來就有人支持跟不支持，那也會有人喜歡跟不喜歡。現在最重要的一件事情，就是全力以赴爭取汐止、金山、萬里選民的認同與支持。黨內初選的階段，就有霸凌抹黑的奧步出現，希望競爭者可以自重。

