社會 社會焦點 保障人權

男聯手兒、媳亂倒千噸水肥詐300萬　SOGO、台塑都被騙

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲大江衛生負責人陳世富涉嫌違法濫倒水肥等廢棄物，台北地檢署偵結起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

大江衛生工程公司負責人陳世富與兒子陳彥彰、媳婦游瑛桂，涉嫌自2019年起無照清運水肥、廢油，然後隨意排放、丟進一般垃圾車，或偷偷倒回業主儲存槽內，再造假清運紀錄向業主請款，包括台塑貨運、明志科大、SOGO百貨、板橋大遠百等業主共被詐清運費約300萬元，台北地檢署12日依違反《廢棄物清理法》等罪起訴陳世富一家三人。

陳世富經營的大江衛生因多次違規，清運水肥許可證在2020年被台北市環保局廢止，因此找兒子陳彥彰另外開設第一衛生工程公司另外申請許可，由第一衛生接續完成大江衛生與台塑汽車貨運公司的事業廢棄物清運合約。

因為法規明定，各縣市政府須指定地點，統一處理轄區內水肥，清運業者不得跨區載送，陳世富父子提交的清運紀錄，卻把位於新北市的台塑貨運水肥倒在台北市的迪化污水處理廠，引起司法與衛生機關追查，陳世富稱因為水肥經過幾次沉澱，就沒有什麼臭味，所以後來都把水肥載回台塑貨運廠區排放。

起訴指出，陳世富父子除以假紀錄向台塑貨運詐騙清運費136萬6138元，另外承攬明志科技大學的水肥、廢油清運，但陳世富父子沒有清運廢油許可，因此將廢油混合物的油水抽出，排放到校內其他廢水槽，剩下的殘渣瀝乾打包，隨機丟入路上收受機話垃圾的垃圾車，藉此向明志科大詐得近百萬元。

另外陳世富父子還承攬百貨公司的水肥及廢油處理清除，同樣是將廢棄物任意排放，然後用偽造的清運紀錄，向SOGO忠孝館、敦化館、天母館以及板橋大遠百等公司詐騙49萬5390元，檢察官起訴求處陳世富10年以上有期徒刑，陳彥彰被求刑8年，游瑛桂被求刑4年，另請法院對大江衛生公司科罰300萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

水肥廢棄物清理法詐欺偽造文書清運

