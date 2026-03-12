　
社會焦點

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

▲張女酒後試圖開車外出被女友攔阻，竟開車甩死趴在引擎蓋的女友。（圖／記者游芳男翻攝）

▲張女酒駕遭女友阻攔，竟加速將引擎蓋上的女友甩飛。二審判刑15年。（圖／記者游芳男翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓女房仲2024年10月間與女同志張性伴侶到宜蘭某民宿旅遊。眾人晚間飲酒後，張女打算酒駕。林女為阻擋酒駕，肉身趴在汽車引擎蓋上，張女竟12次加速煞停，企圖讓林女知難而退，但林女不為所動。張女遂提高速度，最後將林女甩飛，林女頭顱重創，送醫不治。張女被依照「家暴殺人罪」提起公訴，一審判刑15年。案經上訴，高等法院12日二審駁回上訴，維持15年刑度。

判決指出，張女現年41歲，2022年起就開始與林女交往，進而同居。2人於2024年10月共同參加林女公司員工旅遊，到宜蘭礁溪某民宿內過夜。眾人飲酒作樂，傍晚6點左右，張女因不盡興，想要酒駕開車外出買酒，但林女不願意她酒駕，先以肉身阻擋車輛開出，最後更直接跳上車輛，趴在引擎蓋上。

為了讓林女知難而退，張女12次催油起步隨即煞車，期間時速約為20到40公里，林女雖一度自車上摔落，但隨即爬起，又趴在引擎蓋上。張女提高速度，以時速約50餘公里時速行駛約150-180公尺，進而煞車，林女即遭甩飛，重摔在地，頭部重擊地面，受有顱骨多處嚴重骨折、顱內出血及腦挫傷出血等傷勢。緊急送醫急救，晚間10點左右就宣告不治。警方到場，對張女採取酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.68毫克。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審由宜蘭地院國民法官審理，張女在庭上否認犯罪，辯稱當時因酒精影響，根本不知車輛引擎蓋上有人，直到車輛重新起步，聽到「碰」的聲音而馬上停車，那時才發現死者倒在車子右前方。張女強調自己並無殺人及傷害之犯意，應僅成立10年內再犯酒駕而過失致死的輕罪。

但國民法官認為張女的證詞不可採，明知道引擎蓋上有人還加速；不過國民法官也認為張女並無殺害林女的殺人故意，而應成立「家暴傷害致人於死罪」。最後國民法官判處張女有期徒刑15年，案件上訴第二審。

二審高等法院於12日宣判，高院認為一審認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，維持張女「家暴傷害致人於死罪」的刑度15年。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

法律人權引擎蓋同志酒駕宜蘭上訴加速高等法院二審

