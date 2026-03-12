Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣　溢價超12倍還缺貨

▲加拿大休閒運動服飾品牌Lululemon。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

加拿大休閒運動服飾品牌Lululemon一款原價80元（人民幣，下同）的髮圈近日在大陸電商平台掀起搶購熱潮，不僅官方渠道全面售罄，在轉售平台甚至出現最高999元的價格，溢價超過12倍，引起外界熱議。

▲Lululemon推出的髮圈在大陸市場成為爆款商品。（圖／翻攝錢江晚報）

《界面新聞》報導，在Lululemon天貓官方旗艦店搜索該款髮圈未能搜索到。該天貓旗艦店客服表示：「寶貝已經下架，代表當前已經售罄。」

據了解，在多個官方銷售管道搜尋該款髮圈時，均顯示缺貨狀態。對此，客服表示，目前商品已全部售罄，後續是否補貨仍需視情況而定。

大陸轉售平台「得物」APP上，該款髮圈已出現明顯溢價情況。其中，黑色款售價約148元，平台顯示已有逾萬人付款，價格在2月28日之後出現上漲，從124元一度升至3月2日的163元。不同顏色的髮圈溢價幅度也有所差異，其中，「精靈黃」配色價格最高被炒至999元，較原價溢價超過12倍，相關商品頁面顯示「僅剩1件」。

對此，Lululemon店員表示，目前尚不確定何時會再次上架該款產品，對於商品為何受到市場追捧，店員表示該款髮圈耐用性較高，適合日常使用。根據官方商品資訊顯示，該款髮圈飾邊材質為100%鋅合金，主體材質為86%聚酯纖維與14%氨綸。

公開資訊顯示，Lululemon成立於1998年，總部位於加拿大溫哥華，主打瑜伽與運動生活風格產品，近年積極拓展大陸市場，在上海、北京、深圳等城市設立門店並加強線上銷售佈局。