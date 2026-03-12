開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

▲13名國小畢業生到日本畢業旅行羨煞眾人。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

國旅價飛日本！高雄市岡山區和平國小今年畢業旅行規劃到日本大阪旅遊，在家長會長自掏腰包金援、校方資源整合下，5天4夜的旅程，每位小朋友僅需負擔5000元，創下國內公立小學先例。這趟旅程已於10日出發，最終有13位小朋友參加，將走訪清水寺、奈良、嵐山、日本環球影城等景點。

▲高雄和平國小畢業旅行玩日本5天團費只要5000元。（圖／翻攝自Threads）



先前有網友在網路社群發文表示，「帥兒子的畢業旅行，媽媽也想跟！」圖片附上校外教學行程，仔細一看竟是日本京阪神5天4夜遊，行程規劃包含京都、大阪、奈良、嵐山、環球影城、六甲山滑雪場，簡直超夢幻，值得一提的是，團費竟只要5000元，羨煞一票網友，直呼想遷戶籍、重讀。

這趟畢業旅行已於3月10日成行，校方3位老師帶領13位畢業生搭乘長榮航空班機，前往日本大阪。和平國小校長林世偉說，這趟旅程不是奢華旅行，而是一項深具意義的教育投資，學生在出發前已接受國際禮儀、文化差異及基本語言應對訓練，學校也特別邀請日語教師到校授課，進行近15堂語言與文化課程，希望在旅程中培養學生的時間管理、自主能力與團隊合作精神，希望讓孩子明白，世界其實不遠，小校也能帶孩子走向國際。

▲五天旅程涵蓋大阪、京都、奈良、環球影城。（圖／記者許宥孺翻攝）



林世偉表示，過去國小畢業旅行多以國內3天2夜為主，費用大多落在數千元至萬元之間，因本屆畢業生只有15位，家長會長的孩子也是其中之一，他希望給孩子們不一樣的畢業回憶，但又不想造成其他家庭過大的經濟負擔，因此提出了「用國內畢旅預算玩日本」方案，原本團費可能3萬5000元至4萬元，但孩子只需負擔5000元，就能完成5天4夜的日本深度行程，差額由會長和家長會顧問們共同籌措贊助。

此次行程結合文化、歷史、生態與科技等多元學習內容。學生將走訪世界文化遺產金閣寺與清水寺，實地了解日本歷史與宗教建築藝術；前往奈良東大寺與鹿公園，觀察古都文化與自然共生的生活樣貌；並漫步嵐山嵯峨野竹林小徑，體驗日本環境美學與景觀保存理念。

在生態教育方面，學生將參訪神戶動物王國與世界級水族館大阪海遊館，透過近距離觀察動物與海洋生物，引導學生認識生物多樣性與海洋保育的重要性。

▲高雄小學生畢旅玩日本5天，行程包含環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

科技與產業學習則安排前往京都鐵道博物館，了解日本交通發展與工業設計；並參訪日本環球影城，觀察文化創意產業如何結合科技、娛樂與體驗行銷。園區內深受大小朋友喜愛的「超級瑪利歐賽車」、「咚奇剛的瘋狂礦車」以及「哈利波特魔法世界」等設施，學校更事先訂購快速通關券，減少排隊時間，讓學生能充分體驗難得的遊樂與學習機會。