考察、報告就是不排審國防預算　綠轟馬文君：擺明故意拖延

▲民進黨怒轟國民黨立委馬文君，排考察排報告就是不排審國防預算，擺明故意拖延美國對台軍售案。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

包含1.25兆元國防特別預算條例在內，各黨軍購版本上周成功付委審查，但本周外交及國防委員會並未排審，且其中四項軍購案期限只到本周日。對此，民進黨今（12日）砲轟，召委馬文君今天排考察、下周排業務報告，就是不排迫在眉睫的國防法案，「馬文君的行為，擺明故意拖延，是代表國民黨完全不在意美國軍售卡關嗎？」

民進黨指出，立法院已經選出各委員會召委，本該按照朝野共識，馬上開始審查國防特別預算條例 各版本草案，但是擔任外交國防委員會召委的藍委馬文君，本週、下週卻都沒有排審法案，擺明了就是要繼續故意拖延。

民進黨砲轟，國民黨千方百計就是要擋，馬文君利用召委的職權，刻意在今天安排考察「松指部」作秀，下週則安排三個部會的業務報告。有空排這些議程，就是不排已經迫在眉睫的國防法案，這也證明了，國民黨上週千呼萬喚才提出的「3800億元」國防特別預算條例草案，其實就只是在「騙」，根本沒有想要認真討論、實質審查。

民進黨說，在美方已提供的4項軍購發價書中，拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項，期限只到本週日（15日），海馬士多管火箭系統的期限則到3月26日，「馬文君的行為，是表明國民黨完全不在意美國軍售卡關嗎？」

民進黨質疑，面對國際高度關注、國內民意期待，國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁還是要緊緊地跟中國站在同一陣線嗎？「Warning：KMT is blocking defense spending！」，台灣有防衛的決心，只有國民黨還在阻檔！