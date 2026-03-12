　
社會 社會焦點 保障人權

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

▲▼ 高雄鳳山大盜「徒手掰車廂」狂掃現金　苦主連2天遭光顧1萬元飛了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄鳳山大盜「徒手掰車廂」狂掃現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山有民眾的機車連續2天遭到竊賊徒手撬開，共偷走約1萬元現金，被害人氣憤上網公布竊賊手法大罵，「這小偷很可惡，不用工具，靠手就把機車置物箱打開」，提醒大家小心並轉發。警方獲報後展開追查，逮到王姓竊賊，將擴大釐清是否涉及其他案件。

經了解，該案發生於3月8日、9日凌晨約3時許，被害人王男停放於鳳山區南進七街某處騎樓下的機車置物箱內，遭人連續偷竊，共損失現金約新台幣1萬元。

被害人女友上網痛批，「這小偷真的很可惡，完全不用任何工具，靠手就把男友機車的車箱打開，去偷裡面的錢，總共偷兩次，一樣的手法」。她也提醒，有看到這篇文章的朋朋們可以轉發給身邊的親朋好友，直言只希望趕快抓到小偷，不要再讓我們看到他了，讓他去接受該有的處罰。

▲▼ 高雄鳳山大盜「徒手掰車廂」狂掃現金　苦主連2天遭光顧1萬元飛了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄鳳山大盜騎機車犯案，「徒手掰車廂」狂掃現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後立即派員擴大調閱週邊監視器過濾追查，發現涉案的王姓竊嫌分別於3月8日及9日凌晨3時許，騎乘機車，趁四下無人之際，以徒手方式開啟被害人機車置物箱，竊取放置在內的皮包現金。

8日偷走新台幣幣8000元後，隔一天食髓知味，再度上門用同樣的手法，偷走新台幣2000元後離去。警方於9日22時許將竊賊查緝到案，後續擴大釐清有無其他共犯及是否涉及其他案件，並加強該地區巡邏。

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

