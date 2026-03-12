　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每天受怕！楊爸爸批法庭替割頸案加害人找理由　卻公布受害人地址

▲▼時代力量陪同楊爸爸召開記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量陪同楊爸爸召開記者會。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席王婉諭今（12）日上午，偕同新北校園割頸案被害人家屬楊爸爸及委任律師李惠暄召開記者會。重大少年刑事案件被害人面臨陳述流於形式、資訊單向封閉、隱私缺乏保障及假釋程序缺席等困境。王婉諭呼籲儘速落實制度改革。楊爸爸則指出，法庭仿佛只看見加害人，判決書中為加害人找了許多理由，甚至將他們「完整的住家地址」、承勳姐姐就讀的學校與親戚姓名印在文件上，把家屬完全被排除在假釋程序之外，無從得知對方何時出獄、是否已改過，每天活在擔憂受怕中。

▲▼時代力量陪同楊爸爸召開記者會。（圖／時代力量提供）

新北校園割頸案被害人家屬楊爸爸今日親自站上第一線，沉痛訴說這兩年多來全家心碎的經歷。他表示，為了替離世的孩子討公道，他全勤參與每一次開庭，每一次都在法庭上揭開傷疤。然而，他感受到現行法律制度與司法程序，對於重大少年刑事案件的被害家屬極度不公。

楊爸爸指出，法庭彷彿只看見加害人，判決書中為加害人找了許多受刺激、家庭背景等理由，卻對家屬提出的心理創傷證明及法庭陳述隻字未提，「好像我們的傷痛根本不重要」。

楊爸爸揭露，在訴訟過程中，法院竟未隱匿個資，將他們「完整的住家地址」，甚至承勳姐姐就讀的學校與親戚姓名，清清楚楚地印在文件上，讓加害人看到。即使律師緊急抗議修正，但傷害已經造成，讓被害人家屬如今每天活在擔憂遭報復的恐懼中。

此外，楊爸爸還提到，由於加害人未成年，現行法律將家屬完全被排除在假釋程序之外，無從得知對方何時出獄、是否已改過，連提早防備、安心生活的權利都被剝奪。楊爸爸表示，他不希望承勳的名字被忘記，站出來是期盼用這場悲劇警惕社會，讓被害人的聲音與安全真正被重視。

一路陪伴楊爸爸的委任律師，同時也是小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區市議員參選人李惠暄剖析，這兩年多來她親眼見證一個平凡家庭在司法制度中承受的巨大痛苦，被害人在少年刑事程序中，處於極度弱勢的「資訊不對等」狀態，律師完全無法閱覽加害少年的心理鑑定與過往素行紀錄；此外，被害人的意見表達往往「流於形式」，法庭上的血淚陳述在判決書中得不到任何回應。

李惠暄點出，更嚴重的是假釋程序的缺席，加害人未來若重返社會，被害人家屬竟也無從得知，肯定少年保護制度的價值，但不代表被害人的聲音就必須被排除，程序正義不應只存在於一方，呼籲透過政治與公共政策補足制度缺口。

時代力量黨主席王婉諭表示，身為被害人家屬，深知被害人在司法程序中的無力，過去傾全力推動《犯罪被害人權益保障法》修法，然而在新北校園割頸案中，必須回頭檢視，在2023 年《少年事件處理法》新增被害人程序參與規定後，當初修法的期待究竟能不能真的接住被害人？

王婉諭提出四大改革訴求。第一、落實深度參與，被害人的陳述不能只是「被聽到」，必須在判決書中被認真回應與說明。第二、打破資訊不對等，在遮蔽個資的前提下，應允許被害人律師閱覽加害少年的心理鑑定與行為紀錄，讓被害人掌握對等資訊。

第三、強化隱私保護，無論是少年保護事件、刑事案件或相關民事訴訟，都必須有明確規範保護被害人隱私，杜絕個資外洩造成的二度傷害。第四、建立假釋知情與意見陳述機制：針對重大少年刑事案件，應建立假釋程序中的被害人機制，賦予家屬知情權與表達意見的機會。

王婉諭重申，讓被害人的聲音進入程序核心，才是真正重視他們的傷痛。她也預告，本週六（14日）下午將於立法院群賢樓前，參與另一場關於少事法修法的集會，時代力量會持續為這些議題發聲，也邀請社會大眾共同關注。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
相關新聞

小黨聯盟再推7候選人參戰2026　律師、護理師、退役上校都入列

小黨聯盟再推7候選人參戰2026　律師、護理師、退役上校都入列

時代力量、小歐盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，於今日（10日）上午召開「 2026 台灣前進候選人公布記者會」，共推七位議員候選人，小歐盟李惠暄選北市中山大同、蔡佩珊選台中北屯、綠黨王振庭選北市中正萬華、時力李雅芬選竹北西區、張育慈竹北東區、吳翌立選苗栗竹南後龍、基進鄧樂強選北市松信，多數候選人為律師、護理師、社工及退役軍人出身。

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

借鏡割頸案！藍黨團將修少事法　犯重傷致死且判刑10年者不得假釋

借鏡割頸案！藍黨團將修少事法　犯重傷致死且判刑10年者不得假釋

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

乾哥「被判12年」網喊修法！律師逆風喊話

乾哥「被判12年」網喊修法！律師逆風喊話

