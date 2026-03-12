　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10個超輕鬆「減碳小習慣」　不用跨出舒適圈也能隨手愛地球

▲▼減碳,地球,節能,環保。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲保護地球不必大費周章。從居家環境到減少一次性包裝、選擇低碳通勤等日常微小選擇開始即可。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著3月春季到來，正是萬物換新、重新檢視生活節奏的好時機。許多人或許在年初曾許下宏願，但執行至今可能早已後勁不足。國外網站《Treehugger》文章中提到，與其追求遙不可及的大型計畫，不如試試10個超簡單的「綠色生活提案」，簡單到讓人完全沒有理由推託。這些習慣不僅能降低個人的碳足跡、減少家庭垃圾，還能實質改善地球環境。她在文中強調：「春季煥新不只是居家大掃除，從這些輕鬆、無負擔的小事做起，你會發現愛地球也能很有成就感。」

1、徹底跟瓶裝水說掰掰

▲▼減碳,地球,節能,環保。（圖／取自免費圖庫pexels）

戒掉購買瓶裝水的習慣，改用家用的濾水壺，這能幫助減少每年製造塑膠瓶所需的1,700萬桶原油消耗。搭配一個玻璃或鋁製的隨身瓶，隨時都能解渴。

2、沖煮自己的公平貿易咖啡

▲▼減碳,地球,節能,環保。（圖／取自免費圖庫pexels）

使用保溫隨行杯外帶咖啡，能減少紙杯與隔熱杯套的浪費（全球每年丟棄的數量高達580億個）。若在家沖泡，選擇支持農民的「公平貿易咖啡豆」，改加燕麥奶代替奶精，並使用法式濾壓壺取代拋棄式膠囊咖啡機，能大幅減少包裝垃圾。

3、減少使用廚房紙巾

無論是翻倒液體、擦拭流理台、清理浴室還是用餐擦手，如果你都習慣抽一張紙巾，現在是改變的時候了。投資幾條純棉抹布和布質口布，髒了就丟進洗衣機跟衣服一起洗。布料替代品一樣好用，且只需買一次。根據海洋保育協會指出，這能減少每天進入垃圾掩埋場的巨量紙張垃圾。

4、記得帶上環保購物袋

▲▼減碳,地球,節能,環保。（圖／取自免費圖庫pexels）

全球每分鐘有超過100萬個塑膠袋被丟棄，帶購物袋出門是最簡單也最有效的減碳方式。這件事最難的部分只有一個：記得把它帶出門。

5、短程移動改騎腳踏車

▲▼減碳,地球,節能,環保。（圖／取自免費圖庫pexels）

要完全放棄騎車、開車可能很難，但如果是去巷口買鮮奶、吃宵夜、上瑜珈課或跟朋友吃早午餐，騎腳踏車是絕佳選擇。2英里（約3.2公里）內的短程移動改騎單車，能顯著降低碳足跡，省下油錢與保養費，還能順便健身。

6、消除「待機電力」

拔掉電器插頭只需一秒鐘，但如果妳真的懶得動手，就讓智慧家電代勞吧！使用延長線開關一鍵關閉電源，或為電視、機上盒與音響加裝定時器，讓它們在深夜自動斷電。這能讓妳每年省下近10%的電費。

7、支持在地小農與無包裝購物

▲▼減碳,地球,節能,環保。（圖／取自免費圖庫pexels）

週末早起去市集人擠人聽起來很累？其實可以選擇支持台灣在地的「產地直送」平台，或是在採買時選擇「無包裝商店」。直接向小農購買當季食材能大幅減少運送過程的碳排放，而自備容器購買散裝乾貨或清潔劑，更能讓家裡的垃圾桶增量速度變慢。

8、成為「兼職素食者」

將肉類攝取量減半，每年就能減少約一噸的碳足跡。這其實並不難：早餐吃鬆餅配水果，午餐吃新鮮沙拉或烤蔬菜三明治，晚餐則是蔬食披薩或蔬菜湯。一次多做一點份量，還能留著當隔天便當，省時又環保。

9、切換成綠色能源

安裝太陽能板聽起來工程浩大，但其實你不必動手：打電話給電力公司，詢問申請綠色能源、再生能源供電選項，雖然電費可能微幅增加，但這是不用踏出房門就能完成的最大改變。

10、更換LED燈泡

▲▼減碳,地球,節能,環保。（圖／取自免費圖庫pexels）

這可能是對「懶人」最友善的環保行動。LED燈泡比傳統燈泡更省電（最高省下80%），且壽命極長。如果懶得去五金行，直接網購送到家即可，換一顆燈泡，就能幫你省下好幾年的電費與更換時間。

新北市政府今（11日）召開市政會議，由環保局進行專案報告。新北市長侯友宜表示，新北市創下連續10年榮獲最乾淨城市的佳績，環保局結合「科技治理」與「公私協力」雙軌並進，透過數位科技運用，將過去被動的環境管理轉化為市民的主動參與，期許2030年達到城市永續目標。

