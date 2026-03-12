　
行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

▲▼宜蘭火車站「小綠人」唱「毋通毋通...」新歌，行人過馬路變得有趣味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲行人號誌「小綠人」快走倒數動畫將取消。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院長卓榮泰昨（11）日主持「中央道路交通安全會報」宣布要取消行人號誌「小綠人」閃爍加速動畫。交通部今(12日)表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與地方政府溝通，今年一定會統一。

為提升行人穿越道路安全，交通部昨公告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者，避免跨入，已進入者盡速通過或停止交通島上，3月13日上路。由於現行規定小綠人閃光時「禁止跨入」，改為「避免跨入」後，現行可開罰500元將有免罰空間。

行政院長卓榮泰昨在道安會報中表示，行人號誌「小綠人」閃爍時不應再進入路口，並建議取消閃爍加速動畫，以免造成催促行人衝刺的錯誤觀感。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，部分縣市行人號誌「小綠人」除會閃爍外，還有倒數快走的加速動畫，行政院昨在中央道安會報提到，快走動畫可能會傳遞不正確訊息，給予民眾要快跑和衝刺的錯誤訊息。

吳東凌指出，未來將取消「小綠人」快走的加速動畫，但並不會取消閃爍，未來全台各縣市所有「小綠人」燈號都將一致，行政院昨已提醒交通部盡快與地方政府溝通協調，目前宜蘭等縣市有快走倒數顯示，交通部將盡速與地方溝通修改，時程確定後再公布，今年一定會統一。

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11日宣布，針對包括台灣在內的16個主要貿易夥伴啟動301條款調查。對此，行政院發言人李慧芝表示，台美雙方已完成對等貿易協定（ART）的簽署，而ART內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，相信在調查結果可充分反映先前ART的談判成果，確保我國相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

