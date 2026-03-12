　
社會 社會焦點 保障人權

繳120萬看不到自己塔位　天道盟12人騙4年...大賺4千萬黑心錢

記者鄧木卿／台中報導

高雄市1名蔡姓男子向興千綾公司購買120萬元的靈骨塔塔位後，有天想去看看自己未來歸處，卻被以各種理由推拖，才發現被騙，於是只好拿著塔位憑證報案，刑事局智慧財產權偵查大隊經2波搜索，逮捕以天道盟內同心會李姓男子為首的12名犯嫌，該詐團行騙4年，10多人被害，不法所得4千多萬元。

▲▼刑事局破獲以天道盟為首的靈骨塔詐騙集團。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局破獲以天道盟為首的靈骨塔詐騙集團。（圖／警方提供，下同）

偵查大隊經長期蒐證發現，李嫌以幫派背景吸收多名共犯，2022年間成立「興千綾」公司，鎖定高年長者誘騙購買靈骨塔位，每個塔位40萬至120萬元不等，還附上一紙塔位憑證，接著再以「保管費」、「節稅」、「代書費」及「廣告費」等二次詐騙。

10多名被害人全都只看照片就購買，等到要求到場看看才知受騙，警方去年10月15日執行第一波查緝，拘提李嫌等5人到案，同年12月17日再度查緝，拘提王嫌等7人到案，地點分布在台北、台中、高雄等7處，共計查扣現金137萬8500元、BMW和賓士各1部、買賣契約書、納骨塔數量登記表、客戶資料1筆、教戰手冊1批、犯罪手機20支、存摺23本、銀行卡13張等證物。

全案依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪嫌送辦，32歲李嫌等5人聲押獲准，27歲譚嫌等7人以10至30萬元不等金額交保。

▲▼刑事局破獲以天道盟為首的靈骨塔詐騙集團。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局破獲以天道盟為首的靈骨塔詐騙集團。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局破獲以天道盟為首的靈骨塔詐騙集團。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局破獲以天道盟為首的靈骨塔詐騙集團。（圖／警方提供，下同）

靈骨塔天道盟詐騙刑事局

