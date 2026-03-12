產官學逾百人南科集結　以法為盾守護國家核心關鍵技術

▲「以法為盾 守護國家核心關鍵技術座談會」在南科管理局舉行，產官學代表逾百人與會交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化國家核心關鍵技術保護、提升產業競爭力，台灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署在法務部指導下，11日下午於國家科學及技術委員會南部科學園區管理局舉辦「以法為盾 守護國家核心關鍵技術座談會」。

由智慧財產檢察分署檢察長張斗輝親自主持，並邀集國防部、經濟部、農業部、數位發展部、國科會、大陸委員會、法務部調查局、警政署、移民署及多家企業與學界代表，超過百人齊聚交流，共同探討如何強化國家核心技術的營業秘密保護。

法務部常務次長馮成致詞表示，法務部長鄭銘謙高度重視國家核心關鍵技術的營業秘密保護，因為這不僅關係到產業發展與經濟競爭力，更牽動國家安全命脈。面對全球科技競爭與技術滲透風險，政府已提出三項重要作法，全力守護台灣產業技術。

首先，針對高科技產業可能面臨的非法挖角與技術竊取等犯罪型態，執法機關持續強化查察與偵辦能量，以因應犯罪手法日益翻新；其次，針對經濟間諜、境外使用等新型犯罪樣態，政府也透過法制化方式補強法律規範，讓執法有更明確依據；第三，則是推動公私協力機制，透過與企業及相關主管機關持續宣導、交流與合作，展現政府守護國家核心關鍵技術的決心。

張斗輝檢察長指出，國家產業競爭力與營業秘密保護密不可分，政府近年來持續透過修法與執法並行方式，建立更完整的保護制度。本次座談會主要目的，除了宣導國家核心關鍵技術營業秘密保護制度，也說明國家安全法相關規定與實際執行情形，希望透過與產學界深入交流，讓各界更了解法制架構，並提升整體防護與執法效能。

會議中由法務部與智慧財產檢察分署代表，說明我國營業秘密保護制度與核心關鍵技術層級營業秘密的相關規範；智慧財產及商業法院代表則分享國家核心關鍵技術案件在司法審理上的實務經驗，讓產學界了解實際訴訟與法律適用情形。

此外，法務部調查局、經濟部、大陸委員會及智慧財產檢察分署等機關，也針對近期相關案件趨勢、核心關鍵技術的認定標準，以及技術外流可能涉及的風險進行報告，提供產業界作為防範與管理的重要參考。

在綜合座談交流時間，執法機關與企業、學界代表展開熱烈討論，業界也針對實務面提出多項問題與建議，雙方就技術保護、人才流動與法律適用等議題交換意見。透過面對面溝通，不僅強化產官學之間的合作基礎，也建立未來持續聯繫與合作的管道。

與會單位普遍認為，在全球科技競爭日益激烈的情勢下，核心關鍵技術已是國家發展的重要戰略資產，唯有政府、產業與學界攜手合作，建立完整的保護網絡，才能確保台灣技術優勢不被侵蝕，持續維持國際競爭力。

此次座談會也被視為推動國家核心關鍵技術保護的重要一步，透過法律制度、執法機制與產業自我防護的多方合作，共同守護台灣科技產業的發展命脈。

