涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

▲泰山企業前董事長、詹家成員詹逸宏，與創新物流前管理部經理卓鈺恆，因涉物流業務背信，被依違反證券交易法起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

老牌食品大廠泰山企業近年因經營權之爭備受市場關注，然而旗下子公司「創新物流股份有限公司」部分物流配送業務疑遭公司高層、前董事長詹逸宏與管理部經理卓鈺恆，在任職期間將部分配送業務改由「軒達物流公司」名義向合作公司請款，而配送作業仍由創新物流負責，造成公司損失約2772萬元。士林地檢署偵結，依違反《證券交易法》背信罪起訴2人。

泰山企業為上市公司，持有子公司創新物流股份有限公司約97.42%股權。創新物流主要經營商品運輸、倉儲及物流配送業務，並長期與全家便利商店體系相關物流公司合作，承接一般貨物及店到店配送服務。

創新物流除使用自有車隊外，也委由宏泰物流、同順交通、金展物流、三太貨運、泰盛交通及禹威物流等運輸公司提供車輛與司機，再由創新物流統一派車與調度，負責物流配送作業。

詹逸宏曾任泰山企業董事長與副董事長，並於2015年至2023年間擔任創新物流董事長兼總經理。詹逸宏為泰山創辦家族第三代成員，2016年在泰山經營權之爭中接任董事長。卓鈺恆則於1998年至2022年間擔任創新物流管理部經理，負責物流相關業務管理。

▲泰山第三代捲物流案，配送照做卻改掛公司請款 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

2人任職期間，創新物流部分配送業務被改由軒達物流公司名義向合作公司請款，但實際配送作業仍由創新物流提供車輛、人員與調度。

2019年10月間，創新物流曾發函通知合作公司，表示部分配送車輛改由軒達物流名義請款，其後包括烏日、岡山及大溪物流中心的配送業務，也改由軒達物流名義承接。

孰料，自2021年1月至2024年3月期間，原本可由創新物流向合作公司請領的配送費約3億7162萬餘元，扣除配送成本後，造成公司管理收益短收約2845萬餘元，並使母公司泰山企業受有約2772萬餘元損失；詹逸宏於偵查中已繳回331萬元。

本案經泰山企業及創新物流公司向法務部調查局台北市調查處提出檢舉後曝光，檢調隨即展開調查，調閱相關函文、帳務資料與發票紀錄，並傳喚物流中心主管及相關公司人員作證。

合作物流公司「全台公司」林姓經理證稱，公司收到創新物流函文後，曾向卓鈺恆確認相關情形。卓表示僅是請款單位改為軒達公司，其餘創新物流的人員、車輛及配送作業均不會變動，也不會影響全台公司的配送業務。

偵查時，詹逸宏供稱確曾將相關物流配送業務改由軒達物流名義請款，但辯稱是接受黃姓人士建議，目的是為降低創新物流營收與稅負，並對檢方計算的犯罪所得金額提出爭執。卓鈺恆則供稱，軒達物流公司登記負責人雖為其名義，但公司實際由詹逸宏管理。

檢方認為，2人利用職務機會，將原由創新物流承接的配送業務改由他公司名義請款，致公司利益受損，涉犯《證券交易法》背信罪，因此依法提起公訴。

泰山企業近年因經營權之爭備受關注，2016年詹家內部爆發經營權衝突，當時由詹逸宏接任董事長；之後家族內部持續出現分歧，加上外部股東勢力介入，使經營權角力不斷。2023年泰山董事改選後，龍邦集團取得優勢，詹家長年掌握的經營權也宣告終結。