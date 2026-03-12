　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

▲▼泰山經營權《證交法》案，前副董事長詹逸宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰山企業前董事長、詹家成員詹逸宏，與創新物流前管理部經理卓鈺恆，因涉物流業務背信，被依違反證券交易法起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

老牌食品大廠泰山企業近年因經營權之爭備受市場關注，然而旗下子公司「創新物流股份有限公司」部分物流配送業務疑遭公司高層、前董事長詹逸宏與管理部經理卓鈺恆，在任職期間將部分配送業務改由「軒達物流公司」名義向合作公司請款，而配送作業仍由創新物流負責，造成公司損失約2772萬元。士林地檢署偵結，依違反《證券交易法》背信罪起訴2人。

泰山企業為上市公司，持有子公司創新物流股份有限公司約97.42%股權。創新物流主要經營商品運輸、倉儲及物流配送業務，並長期與全家便利商店體系相關物流公司合作，承接一般貨物及店到店配送服務。

創新物流除使用自有車隊外，也委由宏泰物流、同順交通、金展物流、三太貨運、泰盛交通及禹威物流等運輸公司提供車輛與司機，再由創新物流統一派車與調度，負責物流配送作業。

詹逸宏曾任泰山企業董事長與副董事長，並於2015年至2023年間擔任創新物流董事長兼總經理。詹逸宏為泰山創辦家族第三代成員，2016年在泰山經營權之爭中接任董事長。卓鈺恆則於1998年至2022年間擔任創新物流管理部經理，負責物流相關業務管理。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲泰山第三代捲物流案，配送照做卻改掛公司請款 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

2人任職期間，創新物流部分配送業務被改由軒達物流公司名義向合作公司請款，但實際配送作業仍由創新物流提供車輛、人員與調度。

2019年10月間，創新物流曾發函通知合作公司，表示部分配送車輛改由軒達物流名義請款，其後包括烏日、岡山及大溪物流中心的配送業務，也改由軒達物流名義承接。

孰料，自2021年1月至2024年3月期間，原本可由創新物流向合作公司請領的配送費約3億7162萬餘元，扣除配送成本後，造成公司管理收益短收約2845萬餘元，並使母公司泰山企業受有約2772萬餘元損失；詹逸宏於偵查中已繳回331萬元。

本案經泰山企業及創新物流公司向法務部調查局台北市調查處提出檢舉後曝光，檢調隨即展開調查，調閱相關函文、帳務資料與發票紀錄，並傳喚物流中心主管及相關公司人員作證。

合作物流公司「全台公司」林姓經理證稱，公司收到創新物流函文後，曾向卓鈺恆確認相關情形。卓表示僅是請款單位改為軒達公司，其餘創新物流的人員、車輛及配送作業均不會變動，也不會影響全台公司的配送業務。

偵查時，詹逸宏供稱確曾將相關物流配送業務改由軒達物流名義請款，但辯稱是接受黃姓人士建議，目的是為降低創新物流營收與稅負，並對檢方計算的犯罪所得金額提出爭執。卓鈺恆則供稱，軒達物流公司登記負責人雖為其名義，但公司實際由詹逸宏管理。

檢方認為，2人利用職務機會，將原由創新物流承接的配送業務改由他公司名義請款，致公司利益受損，涉犯《證券交易法》背信罪，因此依法提起公訴。

泰山企業近年因經營權之爭備受關注，2016年詹家內部爆發經營權衝突，當時由詹逸宏接任董事長；之後家族內部持續出現分歧，加上外部股東勢力介入，使經營權角力不斷。2023年泰山董事改選後，龍邦集團取得優勢，詹家長年掌握的經營權也宣告終結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　台中看守所2男遭判刑

苗栗救護車跨區支援...路口慘被撞　肇事駕駛喊冤：我沒看到

彰化街頭驚傳怒吼聲！男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

快訊／土城驚傳墜樓！　女子「頭部重創」命危搶救中

通緝犯擁槍彈毒！台中警震撼彈攻堅逮人　第一視角畫面曝光

臉書忘登出被人妻抓包！新竹男交往小三3年半　開房154次大玩SM

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　台中看守所2男遭判刑

苗栗救護車跨區支援...路口慘被撞　肇事駕駛喊冤：我沒看到

彰化街頭驚傳怒吼聲！男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

涉物流「換公司請款」害損失2772萬　泰山第三代詹逸宏被起訴

信義區「停車場大盜」偷手機現金還盜刷　損失10萬車主超慘

「黃色網狀線不能停」騎士通過挨罰未禮讓行人　結局逆轉

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

快訊／土城驚傳墜樓！　女子「頭部重創」命危搶救中

通緝犯擁槍彈毒！台中警震撼彈攻堅逮人　第一視角畫面曝光

臉書忘登出被人妻抓包！新竹男交往小三3年半　開房154次大玩SM

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

21民進黨中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

【太帥氣了捷克】捷克總教練綁「必勝頭巾」　用日語道謝日本！

社會熱門新聞

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

快訊／高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞死！

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

台韓大戰延長賽竟要去補習　國三生負氣離家

泰式主廚欠稅280萬　獨臂刀王背景曝光

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

單車男攔車理論　前議員慘被敲頭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面