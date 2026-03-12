稱「韓澳大戰控分」太消極！韓式料理幫道歉　網罵爆：得罪兩邊

▲兩餐的行銷貼文引發網友不滿。（圖／翻攝自『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-忠孝店臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，韓國隊9日對戰澳洲一役，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低的失分率晉級8強。不過，9局上韓國強打文保景站著不動被三振的表現，就引起大票台灣網友不滿。知名連鎖店「兩餐」昨日則發文寫下「對不起，我們不應該控分」，兩餐代替年糕君致歉，並祭出優惠。不過貼文曝光後，便被大票網友罵翻了。

兩餐道歉「不應該控分」，祭出活動優惠

韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」昨日在Threads上發文表示，「對不起，我們不應該控分」，3月9日韓澳大戰九局上半，年糕君為了控分，居然站著不動被三振，對此消極態度，兩餐老闆震怒，並將年糕君下放三軍，面壁思過。

兩餐繼續寫道，由於全台球迷氣到血壓飆高，所以兩餐替年糕君致上最深的歉意，請球迷們大人不計年糕過，繼續支持棒球和兩餐，同時祭出優惠。

網友罵翻了：得罪兩邊

雖然兩餐全文都以「年糕君」來切入撰文，但多數網友都聯想到9日的賽事，進而直呼「你說慶祝韓國晉級還比較好，寫這什麼幹文」、「人家想晉級控分有什麼問題？不懂為什麼會被叫做消極態度欸？換做台灣難道不控分嗎？你們這行銷是X小」、「想蹭WBC熱度，結果根本想討罵，想賣韓式料理，還拿韓國來做文章」、「本來沒生氣，看到這篇我快氣瘋」

還有網友直言，「笑死，同時得罪兩邊的公關」、「完美得罪兩派欸，這行銷猛喔」。對此，兩餐並未特別回應。